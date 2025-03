Hágase comisionista

La duda, visto lo visto, ya no existe. La cuestión no es que los jóvenes se incorporen a la vida laboral, vayan a la Formación Profesional o a la Universidad. El futuro no está ahí. Está en las comisiones. ¿Para qué tanto estudio, tanto esfuerzo, tantos años de preparación? ¿Para qué estar madrugando día tras día para ir a trabajar y conseguir un sueldo rapadillo o quizá digno con los años? ¿Para qué prepararse oposiciones? El futuro está en ser comisionista. En un plis plas, con un par de llamadas, una comida de trabajo y poco más, el comisionista se embolsa 5, 6 u 8 millones de euros, o más. Sea por llevar a algún país árabe un partido de fútbol o por vender mascarillas inútiles, de las que no valían para nada, a un alcalde que presumía de gestión. ¡Menuda gestión, tío! No hay estafa, dicen los jueces porque no hay engaño. O sea, las compraron y las pagaron a precio de oro sabiendo que compraban basura. Y no dimite. Piqué reclama, gimoteando, que le hagan una estatua, supongo que agarradito a Rubiales. Si hubiera una galería de comisionistas, habría que hacérsela porque mira que se los ganó con facilidad. Veremos, proceso judicial mediante, si Ábalos y Koldo se la merecen también. Y todos los de la Gürtel y similares. Y los de los sobres como M. Rajoy, que diría Bárcenas y confirmaría el putero, ahora beato, Jorge Fernández Díaz. (Ojo, lo de putero no lo digo yo, lo leo sorprendido en un libro escrito por un exdirector de El Mundo).

En fin, piénselo un momento, amable lector. Usted también puede hacerse comisionista. Claro, es un pequeño detalle, necesitará algunos contactos, algún número de teléfono, ser Cayetano o al menos un poco pijo con buenas relaciones o quizá tener habilidades demostradas como portero de discoteca.

O échese una novia que tenga también buen currículo como experta en redes sociales y en poco tiempo podrá compartir con ella uno o dos áticos y hacerse un lugar como intermediario entre lo público -que es quien paga- y lo privado -que es quien hace negocio-. Los comisionistas cobran en millones y se permiten tratar de engañar a Hacienda. Unos fenómenos, oiga.

