Eso del lujo

Paseo por Zaragoza, da igual que sea por Goya, Independencia, Avenida Valencia o por el nuevo barrio del AVE y veo que en todas las nuevas promociones cuelga de su anuncio un mismo identificador: pisos de lujo, y pienso que qué bien que vaya a haber tanto lujo en cada una de esas viviendas.

Considero que sus constructores y arquitectos no son especialmente listos al utilizar la palabra lujo para atraer a los compradores -el lujo es algo efímero y en constante cambio- y creo que debieran ser menos grandilocuentes y buscar que esas viviendas sean dignas, cómodas, habitables y dejar lo del lujo en el lugar en el que cada cual imagina o cuestiona qué es vivir con lujo. Porque el lujo no es estándar y tiene muchos escalones, tantos, que lo que para uno es lujo para otro es un apartamento adecuado con dos dormitorios y una pileta comunitaria. Pero así son las modas y ante ellas el talento es moldeable, porque de lo que se trata es de vivir en un piso de lujo y por ceros miles de instantes pensar que si se vive en un piso de lujo hay algo de categoría en nuestras vidas.

Sigo paseando entre las calles, hace un día de medio sol nublado y recuerdo el día en el que supe que ya no podía seguir a Peter Pan porque se me olvidó volar y Wendy encendió la luz de la madurez y entonces todos los eslóganes con sus frases para consumir y ser un adulto de futuro prometedor comenzaron a ilustrar mi vida al ritmo de cosas que no necesitaba, pero que parecían tan necesarias como el aire que respiraba. Zaragoza crece, pienso, y lo hace multiplicando fachadas blancas que serán las casas donde se compartirá amor, se vivirá dolor, se engañará, se esperará, se llorará, se reirá, se jugará, se olvidará y el mayor lujo de todas ellas residirá en cada uno de los detalles que la visten por dentro, porque el alma está ahí: en una foto que guarda una vida, en un cuadro que sabe detener el tiempo, en un libro que se relee para no olvidar las fatigas de otros tiempos, en una voz, en un diario escondido, en los gritos, en el silencio, en los sueños que no se dicen y en los que se dicen aunque sean dolorosos, en los secretos contados a voces y en los rostros que nos acunan al acabar el día.

Ya no hay casi luz en la ciudad y trasteo sobre la avenida Madrid y me detengo ante el edificio en el que un día estuvo Casa Emilio y donde van a levantar viviendas y pienso si ahí también pondrán eso del lujo y sonrío, porque el lujo fue escribir todas esas cenas brindadas y consumidas hasta el amanecer.

Suscríbete para seguir leyendo