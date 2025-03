Europa: donde el mayor desperdicio no es de agua, sino de innovación

Feliz 2044: IA y los futuros posibles ligados al medio ambiente. Ése fue el título de mi charla en The Wave la semana pasada. Durante los primeros minutos, guié a los asistentes en un viaje al futuro: sistemas de inteligencia artificial que prevén desastres naturales, gemelos digitales que monitorizan cultivos en tiempo real, sensores IoT que detectan fugas de agua antes de que ocurran... Entonces, a mitad de la charla, confesé la trampa: toda esa tecnología ya existe, pero no la estamos adoptando. No era una charla visionaria, sino práctica y reivindicativa. ¿A quién esperabais? ¿A Diamandis?

Y eso me lleva a otro déjà vu tecnológico, como el día de la marmota. Cada cierto tiempo aparece un artículo como el publicado recientemente en El Economista, que afirma que la inteligencia artificial podría evitar hasta un 50% de las pérdidas de agua en el campo español. ¿La novedad? Ninguna. ¿El problema? El de siempre: tenemos la tecnología, pero no la usamos.

El 80% del consumo de agua en España se concentra en el sector agrícola, y hasta la mitad de ese recurso se desperdicia por fugas y sistemas obsoletos. Esto es un escándalo, especialmente si tenemos en cuenta que también somos el tercer país del mundo en número de startups agroTech. Tecnología hay. Problema, también. ¿Entonces?

Entonces, lo que hay es un agujero negro entre oferta y demanda. Las soluciones no se implementan. ¿Por qué? Por muchas razones, y ninguna tecnológica. La primera: la falta de incentivos a corto plazo. Modernizar un sistema de riego cuesta dinero, y muchas veces el retorno no es inmediato. La segunda: el rechazo cultural y generacional a cambiar lo que «siempre ha funcionado». Y la tercera –y más preocupante–: el tamaño. El 99% del tejido empresarial español son pymes, y el 42% de ellas reconoce que su tamaño les impide incorporar nuevas tecnologías. Es decir, nuestras empresas son demasiado pequeñas para adoptar innovación, y nuestras startups, demasiado pequeñas para escalarla. Un gigantesco problemilla.

Este problema de escala es estructural, y no solo en España. Europa es un mercado fragmentado, lo ha sido siempre, y no parece que esta Torre de Babel en la que vivimos –y hablamos decenas de idiomas– vaya a transformarse en un mercado único como el norteamericano, por mucho que apliquemos el nuevo régimen 28 de la UE. Es lo que hay. No es deseable, pero cuanto antes lo aceptemos, antes podremos trabajar para mejorarlo y enfocarnos en lo que sí podemos cambiar.

Aun así, la fragmentación no es el mayor enemigo de la innovación europea. Lo es nuestra complacencia con la falta de grandes campeones tecnológicos. Europa ha buscado siempre fomentar la competencia para evitar monopolios. Desde el punto de vista del consumidor, eso está muy bien. Pero en tecnología, puede jugar en nuestra contra. Porque la innovación necesita masa crítica para dar ese salto del piloto al impacto. Necesita fusiones, adquisiciones, consolidación, crecimiento. Necesita tamaño.

Y no olvidemos el otro lado del mercado: la demanda. De nada sirve tener startups brillantes si el tejido empresarial al que se dirigen no puede asumirlas ni digerirlas. Europa reparte fondos que incentivan a las empresas tecnológicas a seguir desarrollando soluciones. Y eso está bien. Pero si no ayuda también a quienes tienen que adoptarlas, la tecnología se queda en un cajón.

Muchos de los fundadores de los actuales unicornios estadounidenses nacieron en Europa. Eso demuestra que no tenemos un problema de talento ni de ideas. Nuestro problema es de músculo. Las startups no crecen porque son pequeñas. Y son pequeñas porque no crecen. Es una espiral que debemos romper, fortaleciendo la demanda y fomentando las operaciones corporativas.

Quizá el problema del agua no sea tan grave. O quizá sí. Pero si tenemos una solución viable y no la estamos usando, ¿qué nos lo impide? Desde luego, no es la falta de inteligencia –ni humana ni artificial–. Es la falta de visión estratégica para conectar oferta y demanda, para crecer, para transformar. Porque el futuro no es 2044. El futuro es ahora. Y ya llegamos tarde

