De joven hice mucho deporte, del divertido, y a partir de cierta edad los médicos me han recomendado que solo practique caminatas y algo de natación. Como soy disciplinado ando todos los días un buen rato, incluso más de lo razonable. Me cruzo con bastantes personas y de un grupo de estas es de las que quiero escribir. Una señora de cierta edad, supongo que ejerciendo de abuela, lleva a cuatro niños al colegio, por la mañana.

Uno de ellos en brazos y otros tres andando, a buen ritmo. Todos los días, cuando me cruzo con ellos, me dedican una sonrisa. Son negros, supongo que africanos. Y escribo negros a sabiendas de que es un calificativo discutido, aunque yo creo que en España no es racista, como sí lo es el nigger que utilizan en los EEUU para descalificar a personas a las que muchos citan como afroamericanas.

Por la edad de los niños supongo que alguno de ellos habrá nacido en España y todos, al margen de su origen, están estudiando y dentro de unos años podrán desarrollar su vida aquí, si quieren, con la formación adecuada y según sus preferencias y posibilidades, como cualquier persona, lejos del lugar de nacimiento de sus antepasados.

No conozco su origen, pero para lo que pretendo he supuesto que es África. Tal vez el Congo o dos de los países próximos, Uganda o Ruanda. Los tres comparten con todo el continente el pasado colonial, en estos casos de belgas, alemanes o ingleses. Hoy, pongamos en los últimos veinte años, los tres países han atravesado por diferentes situaciones bélicas que han provocado enormes desplazamientos de personas aterrorizadas. Las etnias y religiones son variadas y nada homogéneas.

El líder de Vox, tercera fuerza política española en el Congreso de los Diputados, ha repetido varias veces la frase: «más muros y menos moros». En el caso que estoy explicando no es fácil saber si esa abuela y sus cuatro nietos son musulmanes (moro es un calificativo despectivo, una especie de equivalente a nigger en los EEUU) o católicos, ya que los hay en esos países, o simplemente creyentes en otros dioses relacionados con los fenómenos atmosféricos o con la tierra en la que vivieron sus antepasados. ¿El color de su piel sería suficiente para proponer su expulsión?

Como todo lo que viene de los EEUU termina entre nosotros, algunas de las medidas que está poniendo en marcha, o anunciando, el presidente Trump serán defendidas por su admirador Santiago Abascal. Fijémonos en el debate que se ha abierto entre el «todos fuera» del presidente y el no, matizado, de alguno de sus apoyos financieros más notables, que quieren que ingenieros o similares, de India o Pakistán, creo que de momento han citado a esos dos países, sí lleguen ya que los necesitan. Y a mí se me ocurre pensar que alguno de ellos, una vez instalado en los EEUU podría casarse y tener algunos hijos, pero con un rendimiento insuficiente en el trabajo. ¿Lo echarán entonces? ¿Y si ya ha adquirido la nacionalidad? ¿Qué pesará más, la incompetencia o el derecho? ¿Cada cuantos años examinarán su valía?

Debo confesar que no entiendo ni el racismo ni el odio al diferente. Afirmar que toda una raza es inferior a otra a mí me lleva a pensar que el inferior es quien eso piensa. Para odiar a una raza hay que creer que somos animales, de los irracionales, y conseguir vernos como si fuésemos leones o jirafas, hienas o ratas. Y yo, insisto, a quien veo como alguien inferior es a quien tiene esa forma de pensar.

Volvamos al grupo de la abuela y los nietos, negros, viviendo entre nosotros, no me atrevo a afirmar que bien, no lo sé, pero sí creo que mejor que en el país de sus antepasados. Y supongamos que en unas próximas elecciones generales la suma de los diputados obtenidos por PP y Vox es suficiente como para investir presidente a Alberto Núñez Feijóo. Y ya puestos a imaginar cosas, vamos a situar a Santiago Abascal como ministro del Interior. ¿Ordenará detener a estas cinco personas para deportarlas? ¿Comprobará antes si son moros?

El auge de la ultraderecha es un fenómeno que se está extendiendo por nuestro mundo, el occidental. En Europa basta con echar un vistazo rápido a los líderes en países tan importantes como Alemania, Francia o Italia, para comprobarlo. Lo ocurrido en Reino Unido con el brexit, del que acaban de cumplirse cinco años, es paradigmático para entender las razones de esta subida. Y en España, Vox está siguiendo al pie de la letra las instrucciones. En Gran Bretaña una encuesta de grandes dimensiones sitúa a los actuales votantes como favorables a la pertenencia a la Unión Europea y citan a Nigel Farage, y su partido UKIP, como los grandes impulsores de la salida. Al preguntar por preferencias electorales los resultados son sorprendentes ya que el partido de extrema derecha obtiene unas previsiones de voto elevadas. ¿Razones? La mala opinión de los ciudadanos de los partidos clásicos y el aprecio a quien dice que va «contra todo». ¿Inexplicable?

Con este panorama les confieso que solo gestos como la sonrisa de esos niños todas las mañanas consiguen alegrarme el día. Y me gustaría creer que a una gran mayoría de españoles también.

