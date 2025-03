Exposición de Totoro

La película Mi vecino Totoro, obra maestra de Hayao Miyazaki del año 1988, sigue cautivando a todas las generaciones. Es una de las películas favoritas de mis hijos; la hemos visto infinidad de veces. Es pensar en ella e inconscientemente ya empiezo a tararear su tema principal: «Totoro, Totoro...». La fantástica banda sonora de Joe Hisaishi me sigue maravillando como el primer día; qué delicia tan arrebatadora. Todas las películas del Studio Ghibli son joyas de la animación más poética, pero siempre he tenido una debilidad especial por el personaje de Totoro, con su solemne presencia, su peculiar serenidad y su ternura exuberante. De hecho, el logotipo de Ghibli es el propio Totoro, cual mascota del estudio japonés. Los muchos admiradores y seguidores del arte de Hayao Miyazaki no se pueden perder la exposición Totoro: Homenaje al Guardián del Bosque, comisariada por Jordi Pastor y Reinaldo Pereira. Se acaba de inaugurar en Zaragoza y se puede visitar hasta el 15 de junio en la Casa de los Morlanes. Con el diseño del espacio a cargo de Daniel Mayorga, supone toda una inmersión en el legado visual y emocional de la icónica película del estudio de animación japonés. Un total de 35 artistas de renombre se han unido para reinterpretar la figura de Totoro desde una perspectiva actual, rindiendo un sincero tributo al famoso personaje. Entre los artistas participantes destacan Fernando Blanco, Sagar Forniés, Claudio Stassi, Candela Ferrández, Liébana Goni, Fernando Casaus, Irati Fernández, Clara Soriano, Mado Peña, Juanjo Ávila, Genís Castelló, Ed Warner, Raúl Ariño, Meritxell García, Juan Sanmiguel, Giulia Francesca Massaglia, Uve Barker, Maribel Conejero, Gustavo Rico, Sabina Palet, Danide, Nuria Enriquez, David Güell, Caro Waro o Mike Edge, entre otros. Aportan ilustraciones digitales de gran formato, muy impactantes y personales, en las que se han utilizado materiales sostenibles para su reproducción, reforzando el compromiso ambiental de la exposición. Podemos ver diferentes versiones de Satsuki y Mei, las dos hermanas que se mudan al campo junto a su padre para estar cerca de su madre enferma. También admiramos al surrealista gatobús, otro de los muchos hallazgos visuales del film, dibujado con toda suerte de estilos. O las diminutas criaturas de hollín, traviesas y curiosas. Todo un festín para todos los públicos. n