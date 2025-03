Desde la incertidumbre

Uno de los rasgos más llamativos de la evolución política en los últimos tiempos ha sido comprobar cómo la socialdemocracia, que siempre había encarnado los ideales más visionarios y la voluntad de cambio más intensa, se ha ido quedando a la defensiva, deprimida, incapaz de defender sus propias conquistas, presa de algún tipo de síndrome de Estocolmo, mientras las derechas conservadoras se han ido convirtiendo en propietarias de las grandes promesas y los nuevos optimistas propugnan sin complejo alguno la nueva revolución neoliberal.

Sin embargo, lo cierto es que existe una alternativa política a sus propuestas, una alternativa a la lenta agonía de la socialdemocracia y al desamparo social que supondría su desaparición. Cierto es que en toda Europa, los partidos que la encarnan están en crisis pero no por ello hemos de aceptar que también lo estén los ideales socialistas y los modelos propios del liberalismo político (que no económico). Son más necesarios que nunca.

No comparto las fórmulas teóricas que aseguran que la venidera política del siglo XXI no dejará espacio a la épica. Sostienen muchos intelectuales que, caso de ser, será blanda, basada en la desconfianza el escrutinio permanente y la interacción con una ciudadanía mal o bien informada, pero autónoma y exigente.

Creo más bien que el heroísmo cívico y tranquilo, la honestidad a carta cabal y la voluntad permanente de abrir los ojos al mundo son valores tan antiguos como imprescindibles. En el caso del PSOE sería inteligente no convertir en obsesión el legítimo deseo de volver a las instituciones allí donde no gobierne. Es un grave error intentar llegar al poder y sostenerlo a cualquier precio cuando no se tiene mayoría suficiente en el Parlamento, pues ello conduce a un ejecutivo sometido a un poder desproporcionado por parte de los grupos minoritarios que aprovechan la situación para imponer sus criterios. Si los mayoritarios no logran formar un gobierno de «gran coalición» (como llevó a la práctica el modelo alemán), es preferible acudir a que gobierne la lista más votada con alguna clase de beneficio que garantice la gobernabilidad. Cambios legales, cambios constitucionales o cambios en la praxis pública de los grandes partidos a escala nacional.

El modelo Frankenstein que hoy rige en España no funciona. Las encuestas ofrecen resultados que no son los que más pueden satisfacer los intereses generales, pues quien gane en las próximas elecciones (Feijóo o Sánchez) necesitará el apoyo de otro partido minoritario. Feijóo necesitará del apoyo de Vox y Sánchez necesitará el apoyo de una coalición semejante a la que votó su investidura, una extrema izquierda y separatistas.

Esas posibilidades dejan a un sector de futuros votantes sin referente, sin partido o coalición política a quien votar, pues no saben qué es peor, si un gobierno controlado por la extrema derecha sentada en la sala del Consejo de Ministros, o un gobierno como el actual, debilitado y sometido –dentro y fuera del gobierno– a separatistas o grupos de extrema izquierda.

Quien no se sienta representado por ninguno de los dos hipotéticos gobiernos tiene la única opción que ofrece el sistema, acudir al voto nulo o a la abstención. El voto nulo, amén de los posibles errores involuntarios, se puede identificar con quienes no creen en el sistema o lo critican de manera radical. La abstención por su parte expresa en lo fundamental la perplejidad de quienes necesitan expresar al mismo tiempo su estado de ánimo depresivo y su crítica racional al modo de proceder de los grandes partidos políticos de ámbito nacional. «Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio». Con espíritu contrito, muchos demócratas acudimos a las urnas.

Frente a la crisis de la socialdemocracia resulta poco inteligente mirar hacia otro lado como si no existiera, esperando a que el paso del tiempo y las supuestas habilidades de nuevos líderes logren sortear alguna vez la crisis y podamos llegar (aunque no sé bien dónde se encuentra) a un imaginado «buen puerto». No se trata tampoco de gestionar la crisis con criterios burocráticos, actuando como « ese buen padre de familia», cauteloso y prudente, que no arriesga el seguro patrimonio familiar. Ni siquiera de «gobernarla» como si fuera posible prever todas las jugadas en un escenario que no se atiene ya a las viejas reglas, a los viejos axiomas, al libro tradicional de la vieja política. Sólo cabe una cosa: cabalgar o domar las crisis, formar parte de ellas, vivirlas con intensidad, con coraje emoción y audacia, atreviéndonos a explorar todas las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, crear todas las respuestas posibles y las nuevas preguntas que nos sugiere el futuro aunque sea desde el duro terreno de la incertidumbre.

Suscríbete para seguir leyendo