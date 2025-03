Ficción realista en Cuba

Pensando en el orgullo de los latinos resulta difícil comprender la humillación sufrida por un cubano durante una escena descrita en la primera novela de la abogada zaragozana Isabel Lahuerta Bellido, Lo que la mentira alimenta.

En dicho episodio, de ficción, por supuesto, pero que perfectamente podría haber ocurrido o suceder en la realidad, Raúl, un joven habanero represaliado por la revolución castrista, encarcelado, torturado, adoctrinado y, finalmente, tras años de privación de movimientos, liberado con condiciones, se las arregla para sobrevivir trabajando como guía. Haciéndolo para un par de norteamericanos, los conduce hasta la famosa Bodeguita del Medio, recomendándoles no dejen de probar el mojito que Hemingway inmortalizó en sus novelas. Ellos quieren invitarle, no ven por qué tiene que esperarles fuera, pero Raúl les confiesa que no puede entrar a La Bodeguita. Ni él ni ningún cubano. El régimen de Fidel Castro no permite a los nacionales disfrutar de los establecimientos públicos (todos, al no existir la propiedad privada, gubernamentales). Sin un peso en el bolsillo, Raúl acepta la propuesta de sus clientes de «sacarle» a la calle algo de comer. Se conformará con sus sobras. Para que puedan llevarle los restos de sus platos les da una bolsa de plástico. Los norteamericanos cogen la bolsita, meten ahí un poco de «ropa vieja» y arroz con patacón y se lo entregan en la calle al salir, para que Raúl coma.

Un perro (incluso un perro habanero) recibiría mejor trato, pero esa espantosa situación se impuso en Cuba a partir de los años ochenta y la instauración de las «diplotiendas», establecimientos turísticos vetados a los nacionales. Castro no confiscó, nacionalizó ni limitó los derechos individuales y colectivos de la noche a la mañana, sino que lo iría haciendo lenta pero implacablemente a lo largo de los sesenta, los setenta, ochenta, noventa... hasta su muerte.

Lo que la mentira alimenta, la bien documentada novela de Isabel Lahuerta, narra la resistencia interior contra el régimen mediante las historias cruzadas de una familia habanera. Una intensa lectura que nos asoma al todavía hoy oculto horror de la dictadura castrista.

