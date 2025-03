Llegó el tirano

En 1831 el magistrado francés Alexis de Tocqueville llegó a Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario. Fue mucho más allá: en su obra visionaria La democracia en América hace una vivisección lúcida de esa joven democracia y de los peligros que la acechan. En el prólogo deja claro que no basta con un buen sistema político, sino que hay que educar a los ciudadanos: «Las sociedades políticas son, no lo que les hacen las leyes, sino lo que les preparan a ser de antemano los sentimientos, las creencias, las ideas, los hábitos de corazón y de mente de los hombres que las componen, lo que el temperamento y la educación han hecho de ellos». Sigue argumentando Tocqueville que, dado que en EEUU los magistrados son elegidos por el pueblo, «representan inmediatamente las pasiones de la multitud, y dependen enteramente de sus voluntades; no inspiran, pues, ni odio ni temor: por eso hice observar el poco cuidado que se había tenido en limitar su poder, trazando linderos a su acción, y qué parte inmensa se había dejado a su arbitrio». En resumen, el bienintencionado sistema estadounidense, basado en la división de poderes (Montesquieu) y en el checks and balances (controles y equilibrios) tiene un punto flaco: que el pueblo soberano se vuelva loco y otorgue el poder a un tirano que destruya el sistema y vaya imponiendo un régimen autoritario. El magistrado francés previene de ello: «se ha descubierto en nuestros días que había en el mundo tiranías legítimas y santas injusticias, siempre que se las ejerciera en nombre del pueblo». Luego es todavía más explícito sobre semejante amenaza: «no pretendo que un día los norteamericanos no lleguen a restringir en su patria el círculo de sus derechos políticos; a confiscar esos mismos derechos en provecho de un solo hombre». ¿Ha llegado este momento con la segunda presidencia de Donald Trump? Los objetivos de sus «órdenes ejecutivas» son tan reveladores como inquietantes: restricción de derechos en todos los frentes (son desviaciones del satanismo woke), ninguneo de las cámaras (controladas por el partido Republicano de momento) y de la judicatura no domesticada, detención arbitraria de emigrantes y disidentes (basta con mostrar tu rechazo al genocidio de Gaza), menosprecio de las leyes internacionales, de la diplomacia y de las formas. Todo en nombre del pueblo, pero sin el pueblo (no es necesario hasta dentro de cuatro años, y veremos). Despotismo nada ilustrado o, mejor dicho, la tiranía augurada por el visionario Tocqueville.

