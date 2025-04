Atención Primaria en asistolia

Este pasado lunes estaba previsto que tuviera lugar la segunda jornada de huelga sanitaria en la Atención Primaria, que se amenazaba como indefinida, convocada por la unión de los sindicatos de implantación mayoritaria entre médicos y enfermeras, Cemsatse. Dicha huelga se planteó como respuesta al denominado por el propio personal sanitario como «decretazo», ya que la DGA pretende modificar el modelo de Atención Continuada (las urgencias de los ambulatorios) sin contar con el apoyo de quienes tienen que cubrirlas, los médicos y enfermeras.

Además, si ustedes, como usuarios y pacientes, se están preguntando en qué ha quedado finalmente el decreto, les diré que no se sabe, puesto que la huelga se ha desconvocado no porque se haya solucionado el problema, sino porque ambas partes –Gobierno de Aragón y sindicatos– se han emplazado a seguir negociando.

Hasta aquí, yo me alegro de que los médicos y enfermeras hayan logrado paralizar una modificación que aumentaba su ya de por sí alta carga de trabajo; sin embargo, como usuaria de la Atención Primaria, el «decretazo» sigue dándome mucho miedo; por un lado porque considero que una modificación del sistema sanitario de urgencias no debería negociarse sin escuchar a los pacientes, y por otro, porque creo que corremos el riesgo de que el árbol no nos deje ver el bosque, y de que la ciudadanía, satisfecha por no vernos afectados por una huelga en los centros de salud, acabemos dando por sentado que cualquier acuerdo que alcancen soluciona los problemas a los que se enfrenta actualmente la Atención Primaria.

Y es que esta huelga, por la difusión que ha tenido, ha conseguido poner el foco en la relevancia de la asistencia que se da en los centros de salud, sacando a la palestra no sólo las condiciones laborales de los sanitarios, sino también el cómo nos afectan a los usuarios. A fin de cuentas, las huelgas en los servicios públicos básicos como la Sanidad no sólo afectan a las condiciones laborales de quienes las secundan, sino también a los usuarios y pacientes y, por tanto, los acuerdos para resolverlas también deben importarnos.

Me explico: el decreto puesto encima de la mesa por el Gobierno de Aragón para la reforma de la Atención Primaria contiene numerosos frentes, entre los más relevantes la eliminación de la figura de los médicos y enfermeros de Atención Continuada (MAC o EAC), que son quienes cubren las urgencias de los centros de salud en los horarios de tarde, las vacaciones y las bajas, para pasar a asignarles pacientes fijos. Porque, como ustedes probablemente saben, si necesitas atención urgente pero no estás tan grave como para tener que acudir al hospital, puedes ir al servicio de urgencias que tu ambulatorio tiene abierto por las tardes, donde serás atendido por un médico o enfermero de Atención Continuada.

Sin embargo, el Gobierno de Aragón plantea eliminar este sistema, de tal manera que todos los médicos y enfermeros tengan que hacer guardias de vez en cuando para cubrir las urgencias, tras acabar su jornada laboral de mañana. He aquí el principal punto de discordia y de afectación directa para los sanitarios, pues está claro que empeoran sus condiciones, teniendo que trabajar de 8 a 22 ininterrumpidamente el día que les toque la guardia, sin tener fiesta al día siguiente.

Sin embargo, no solo les afecta a ellos, pues como muy bien recoge la octavilla informativa que tal vez hayan ustedes visto empapelando los centros de salud, el decreto también cierra las urgencias de los ambulatorios de los barrios y se las lleva a los centros de especialidades, lo que obligará a los sanitarios y a los ciudadanos a desplazarse, suponiendo el cierre anticipado de la consulta normal del sanitario y alejará el servicio básico de las barrios. Pero, sobre todo, el decreto, tal y como reza la octavilla, se olvida de que pretende reordenar un sistema con un fallo de base: que la Atención Primaria se encuentra infrafinanciada y con falta de profesionales.

Y he aquí el verdadero problema, que poco a poco se va empeorando la calidad de la piedra angular del sistema sanitario, pues los datos no mienten y está claro que cuanto mayor es la inversión en Atención Primaria y Comunitaria, más eficiente es el resto del sistema y mejor la salud de la población en su conjunto. Sin embargo, en España no estamos al nivel de inversión que requiere la OMS, y vemos como, poco a poco, crece la presión asistencial, mientras cada vez menos profesionales se decantan por trabajar en ella. Y al final para evitar las quejas de los profesionales, la fuga de talento a otras comunidades o las huelgas, los gobiernos autonómicos acaban solucionando los problemas puntuales jugando a ver quién paga más.

Sin embargo, esto no deja de ser un alivio coyuntural al problema concreto de turno, pero no rebaja la presión asistencial, ni hace que los profesionales estén más descansados o los ciudadanos más satisfechos, ni que haya menos días de espera para que te vea tu médico de cabecera.

Por eso no podemos olvidar que, aunque este lunes no haya habido huelga sanitaria y aunque se alcance un acuerdo que mejore las retribuciones de las guardias de los médicos y enfermeras de atención primaria, el problema de la falta de financiación y sobrecarga seguirá existiendo mientras no haya una apuesta clara por ella.

