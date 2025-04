Principios a cambio de votos

Las vísperas de los presupuestos en Aragón se están haciendo notar porque el posible socio minoritario imprescindible aritméticamente para la aprobación está dispuesto a que se hable de este asunto todos los días. Después de meses de silencio o de reprobaciones al gobierno ya en solitario, han vuelto a hacer declaraciones, desde Madrid con su portavoz nacional, José Antonio Fuster, pidiendo un gesto solemne.

No sabemos si como dice el consejero Bermúdez de Castro, se debe referir a hacerlo en el claustro de San Pedro, y una vez comenzadas las conversaciones van a negociar hasta que no puedan más y se desmayen de pura negociación, como señaló estar dispuesto el portavoz del partido verde oscuro. Quizás de ahí vino la sorprendente comparecencia del martes del consejero de Sanidad, junto con el portavoz Nolasco, para no anunciar nada nuevo, sino la continuación de las políticas de incentivo retributivas para los MIR. Deben estar preparando por si acaso la asistencia sanitaria para tanto riesgo laboral de esta negociación política.

Esa foto que parecía ahondar en el convencimiento de que el techo de gasto primero, y los presupuestos están cada vez más cerca, no se compadece con las declaraciones del portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, recordando que su partido no piensa cambiar principios por votos en las negociaciones con Vox en las comunidades autónomas. No van a hacer como otros, soltando las chinas de rigor al PSOE, que igual se vuelven en su contra sí al final hay presupuestos del Partido Popular, a cambio de giros no sólo declarativos en migrantes menores de edad y en el Pacto Verde.

El Partido Popular tiene aquí un problema retorcido o endiablado, que son aquellos que presentan soluciones difíciles de resolver porque tienen requisitos incompletos, contradictorios a veces y además cambiantes. Que no hay decisión óptima, tomes una u otra arrastras consecuencias negativas. O continuar en la prórroga presupuestaria y esperar que a finales de año el tono político sea más relajado o aprobarlos con Vox, que les va a hacer sudar no solo tinta con cada movimiento que hagan.

Yo soy mucho de seguir creyendo en las declaraciones de nuestros gobernantes, porque sino la confianza social se rompe, y el consejero de Hacienda aragonés ha dicho que no hay declaraciones intensas con sus ex socios de gobierno, y que los presupuestos están verdes, verdes. Es fácil pensar que lo ha dicho con cierta retranca y si hay acuerdo nunca podrá decir que faltó a la verdad. ¿Cuántos movimientos nos quedan en este partido? ¿Quienes van a ser los próximos en mover?

