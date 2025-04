El lenguaje del saber día a día

Las dedicaciones o celebraciones se suelen posicionar basándose en reconocimientos que pueden ser favorables o no llegar a serlo, dependerá de la aportación que posean. El tiempo, el esfuerzo están implícitos en el desarrollo de su conocimiento, un impasse para desarrollar nuevos espacios de complicidad cultural, política y social, una forma de reflexionar sobre la importancia de los acaecimientos que han moldeado nuestra sociedad, y en algunos casos con propósitos de activar la memoria de aquello que no queríamos recordar. Transmitirla para mantener viva la historia de nuestros orígenes es conservar tradiciones que se diluyen en ritos de escaparate sin saber muy bien de qué va la fiesta. Nuestro calendario está marcado con eventos de recordatorios que nos acompañan en nuestro quehacer diario. La lista, se podría decir que es interminable, día a día, año tras año se va ampliando según surgen motivos argumentados excelsos –«Virtudes de elevada categoría espiritual», venía a decir nuestra gran María Moliner–. ¡Cómo no se va a celebrar, el 21 de marzo, el Día Mundial de la Poesía, una manera de ponderar a los poetas que promueven una manera de recitación y escritura con afinidades unidas a otras artes como la música y la pintura; una transcripción de palabras, sinfonías y colorido que hace que el poema tenga un poder deleitable en expresiones íntimas, compartidas en un diálogo abstracto que actúa culturalmente en la creación imaginaria, conteniendo expresiones de valores que afloran y ascienden al sentimiento. La lectura en verso es un aprendizaje que suele tener poco o nada de interés en las aulas. Las nuevas generaciones están estimuladas como mucho, en prosas obligatorias en las clases de gramática. Las redes han fagocitado cualquier atisbo que requiera pensar, inventar, quedando en el olvido poemas que se aprendieron en generaciones hambrientas del saber y que aún recordamos cuando una palabra se menciona y se evoca diluida en el poema de Pablo Neruda: Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, y te pareces a la palabra melancolía... o de Lorca, Machado, Concepción Arenal, Benedetti..., y muchos más.

La celebración del Día Mundial del Libro se suele aderezar con mascarones relevantes de escritores como Cervantes, Shakespeare o Inca Garcilaso de la Vega. Las calles se adornarán del saber de lo que se dice en páginas escritas de nuevas impresiones y de conocidas veteranas. Nombres y apellidos que se mezclan en torres y estanterías, se miran se tocan. No hace falta llevar una flor, es mejor tener interés por saber, por leer y conocer, es el mejor florero que podemos hacer para afrontar y percibir lo que se atisba, lo que nos rodea, una crisis mundial que avanza como un magma destruyendo lo construido, eliminando aquello que nos proporcionaba expectativas de progreso. Estamos pasando por un estado mordaz llevados por locas delirantes, analfabetos furiosos que se expresan en discursos disparatados intentando convencer a una población que se deja influir, que le conviene estar abducida o no sabe qué hacer. Aquellos que se expresan delante de una cámara de televisión, con el objetivo puesto en polarizar sin fundamento, se convierten en figurantes de escaso convencimiento. Leer el guion supone un estudio para saber lo que hay que transmitir en palabras, voces bien estructuradas basadas en estudios serios y auténticos. Estos profesionales del discurso fácil en vez de leer para ilustrarse se preparan para justificar maliciosos hechos negando la mayor. Cuando esto ocurre me encuentro con la filosofía de la lógica del razonamiento, y el relato discordante se encara con la evidente realidad quedando la discrepancia televisiva en agua sin filtrar. –María Jesús, aunque te retractes, «me gustas cuando callas porque estás como ausente...»–.