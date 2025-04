Cultura y lectura

Me reconozco fan del comercio de barrio en general, ese que cada mañana sube la persiana con gran esfuerzo peleando por sobrevivir frente a grandes superficies y compras virtuales desde el sofá. No sólo se enfrentan a precios y servicios con los que es complicado competir, sino que tienen que asumir una alta presión fiscal y precios de alquileres desorbitados. No es de extrañar que veamos negocios que cierran sin relevo generacional que, asuma horarios imposibles e incompatibles con la conciliación a costa de un sacrificio que no sale a cuenta.

Por eso, me encanta entrar en esas pequeñas tiendas a pie de calle donde lo impersonal queda difuminado. De hecho, hay algunos establecimientos en los que podría recrearme durante horas. Me encanta entrar en las farmacias, aunque últimamente las visitas son tan frecuentes que casi necesito algo de tregua; me apasionan las papelerías... esas de toda la vida, alucino en esa pequeña mercería de mi calle... un bazar de lanas e hilos teñidos entre calcetines intercalados al que todavía asisten las de «el club de los viernes» a tejer toquillas de perlé o bolsos de rafia.

No negaré que también disfruto en los bares que congregan parroquia y generan vínculos insospechados, y del terraceo que combina observación y comentario de texto que inventa historias y conversaciones simuladas de las que anotar en una libreta. No quiero dejarme las pequeñas salas de conciertos donde la música en directo, a un metro de tu cerveza, es un lujo que acaricia el alma y estimula nuestros sentidos, provocando emociones que sólo este arte es capaz de evocar. Pero si hay un lugar en el que me quedaría a vivir, es en las librerías, sin reloj, sin prisa...

El olor a papel, portadas de colores infinitos, millones de palabras organizadas en estanterías componiendo un sinfín de relatos en los que perderse y con los que mimetizarse. Es complicado «pasillear» sin detenerte cada dos pasos, cuántas de esas historias captan tu atención, a veces es una cubierta original, otras, un título... Pero todavía concedo mucho más valor a cualquiera de ellas, tras experimentar el placer (y, a ratos, el dolor) que proporciona «parir» un libro. Y si esto sucede con las novelas, no quiero ni pensar en lo costoso de un ensayo donde el rigor tiene que ser exquisito. La gestación es tan compleja y tan laboriosa que algunos me gustan más, otros menos... pero jamás diré de ninguno que es una porquería, porque soy consciente del trabajo de documentación, de lecturas varias, de investigación y el ejercicio de creatividad que requiere cada trama, cada diálogo, cada encuentro...

También diré que el aprendizaje durante el proceso es impagable. Por eso, y aunque supongo que comencé por allá por la adolescencia, como casi todo el mundo, por autores consagrados y obligadas lecturas escolares poco atractivas, ya hace un tiempo que suelo dar la oportunidad a autoras y autores noveles, que aportan la frescura de los comienzos, y que, como servidora, publican con pequeñas editoriales, más o menos consolidadas que arriesgan y apuestan por narraciones de dudosa llegada, al menos inicialmente.

Pues bien, si entrar en una librería multiplica los estímulos que recibimos, el hecho de que sean los propios establecimientos los que salgan a la calle al encuentro de los lectores, colocando con mimo sus stands, mezclados con las editoriales, papelerías, escritoras y autores, libreros, ilustradores... personalmente, creo que es una combinación perfecta para un día de celebración; esperemos que nos acompañe la meteorología y la lluvia no desluzca el esfuerzo que supone el montaje de semejante performance.

Un día, en el que, además, las mujeres y hombres que vivimos con orgullo la pertenencia a un pueblo, el aragonés, y el apego a nuestra historia y a nuestras raíces, festejamos cada 23 de abril de una forma especial reivindicando, cada cual a su manera, más cultura, más futuro, más igualdad, más justicia... en definitiva, más Aragón, en contra de ese modelo de «la España única» gobernada desde Madrid, o incluso desde más lejos... aunque prefiero no entrar en este «jardín de tulipanes» ahora, que iba la cosa por buen camino.

El próximo 23 de abril, Día de Aragón, salgamos a la calle, celebremos, disfrutemos y, sobre todo, compremos muchos libros, estaremos no sólo adquiriendo cultura sino apoyando a muchísima gente que cada día se esfuerza por compartirla

