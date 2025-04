Aragón: administraciones absurdas

Si pensamos en la estructura administrativa de Aragón no podemos más que tirarnos de los pelos ante la redundancia de administraciones, amén de la cantidad de cargos públicos que genera. Aragón es una comunidad que cuenta con 731 municipios con sus miles de alcaldes y concejales, 3 diputaciones provinciales con sus diputados provinciales, y 33 comarcas con sus consejeros comarcales. La comunidad más próxima a Aragón en población y tamaño es Extremadura con 1,3 millones de habitantes frente a 1,1 y 47.000 km2 frente 41.000 km2. Comparemos. En Extremadura hay la mitad de municipios que en Aragón (388). En lugar de tres diputaciones provinciales tienen dos y consejos comarcales no saben lo que son. Hay otra comunidad que es muy diferente de la nuestra pero que viene al caso comparar, Canarias. Tiene sólo 88 municipios, aunque es verdad que es mucho más pequeña, tiene 7.500 km2. No obstante, si mantenemos la proporción y Canarias tuviera el tamaño de Aragón su número de ayuntamientos serían unos 550, muy por debajo de los 731 aragoneses. Pero en Canarias sí tienen algo equivalente a nuestras comarcas, los cabildos insulares. Tienen 7, uno por cada isla. Por el contrario, a pesar de tener 2 provincias, no tienen diputaciones provinciales.

A la luz de lo que pasa en Extremadura o Canarias, es evidente que se puede prescindir o de los consejos comarcales como hace Extremadura o de las diputaciones provinciales como hace Canarias. Los servicios públicos funcionarían igual. Cabe recordar que Madrid, La Rioja, Asturias, Cantabria, Baleares y Murcia también carecen de diputaciones provinciales y también les funcionan los servicios públicos (en Madrid las residencias no funcionan muy bien, pero me da que no es porque no haya diputación provincial). Mención aparte es el enorme número de municipios que tiene Aragón, pensemos que Andalucía con 8,5 millones de habitantes y el doble de tamaño que Aragón tiene prácticamente los mismos municipios (787).

En el absurdo número de municipios solo nos superan los castellano-leoneses (teniendo en cuenta tamaño y población), pero estos tampoco saben lo que son los consejos comarcales. En fin, habría que repensar nuestra estructura territorial y eliminar administraciones redundantes, o bien diputaciones o bien comarcas. Sin embargo, yo creo que la propuesta más audaz y sensata es eliminar comarcas y diputaciones y reducir los ayuntamientos a exactamente 33, uno por cada comarca actual.

