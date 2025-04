Religión y propaganda política

Andaba la señora alcaldesa por la calle Alfonso detrás del paso procesional, sonriente, como de fiesta, en su salsa, rodeada de hermanos mayores, saludando a diestra y siniestra (esta vez a siniestra también) y a un paso de levantar el brazo y comenzar a repartir bendiciones 'urbi' et 'urbi'. Por lo menos eso me pareció a mí, porque era lo único que le quedaba por hacer para que se notara todavía más su importantísima e imprescindible presencia. Se supone que una procesión es un acto religioso. Pues no. Las palmas y los ramos de olivo eran para recibir al que iba sentado en la burrica. No sé si la alcaldesa lo tenía claro. Así que pura utilización de la procesión para la propaganda política. Lo de la tarde anterior en el interior de una iglesia con una presidencia formada por dos obispos, el presidente de la Comunidad y la señora alcaldesa es antológico. Demasiado. Ya no he visto más pero supongo que toda la semana se habrá desarrollado del mismo tenor. Eso del Estado no confesional de la Constitución no sé en qué se concreta a la hora de la verdad. Estamos a un paso de volver al uso del palio que le ponían a Franco.

Los que reclaman un Estado laico tienen cada vez más razón. Los partidos deberían acordar su presencia en estos actos reduciéndola al mínimo, a las fiestas patronales y poco más y provisionalmente. Por supuesto que como ciudadanos particulares tienen todo el derecho a vivir y a exteriorizar sus creencias pero no en su calidad de representantes de los ciudadanos.

Llevamos en este país muchos años de retraso en la separación de Iglesia y el Estado. Me permito recomendar a los que políticos que lean, a veces de alguno dudo que frecuenten tal hábito, el magnífico libro de Bernardo Bayona Aznar titulado 'El origen del Estado laico desde la Edad Media' (tecnos). Ya en el prólogo el autor escribe que «...entre 1250 y 1450, hubo un proceso paralelo de elaboración de las ideas de soberanía, origen secular y legitimidad popular del poder o representación que integran el núcleo de la teoría política moderna». Aquí seguimos mezclándolo todo y creo que en perjuicio de las dos partes, del Estado y de la Iglesia.

