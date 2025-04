Entre torrijas y huevos de Pascua

Viví cada Semana Santa (y cada verano) de mi infancia en Caspe, y aunque nunca he sido muy del gremio devoto, reconozco que las procesiones me remueven por dentro y creo que me trasladan a aquella época en la que nos apelotonábamos en el balcón de la casa de mis tíos ubicada en una calle con «costereta» por la que pasaba cada cofradía, justo encima de su propio establecimiento, una carnicería; no deja de ser paradójico en tiempos de vigilia, aunque recuerdo que las salchichas, cuya carne amasaban con sus propias manos antes de embutirlas en la tripa, se vendían como churros.

Supongo que es verdad eso de que determinados olores y sonidos evocan ciertos recuerdos. En mi caso, puedo perfectamente cerrar los ojos mientras asisto a alguno de estos desfiles, y el incienso, el silencio roto por las trompetas o el sonido vibrante del golpeteo de las baquetas sobre la caja del tambor me devuelven imágenes absolutamente nítidas de aquel momento, y reconozco que lo echo de menos, porque mira que hay días, aniversarios, cumpleaños... pero la Semana Santa, sin vivirla con esa pasión que la viven muchos creyentes, me hace pensar inevitablemente en mis muertos.

No rehúyo el momento si pasaba por allí... pero hace muchos años que no asisto de propio a ninguno de los actos que se celebran; creo que la última vez fue acompañando a una mujer bizarra que forma parte de mi vida y de mi alma y que ya no está. Ni siquiera recuerdo qué día, ni qué cofradía... Sólo sé que nos apoyamos en aquella estrecha bocacalle del Coso bajo por la que a duras penas los cófrades bailaban a hombros el paso religioso, y aunque incapaz de entender las lágrimas de muchas de las personas que asistían al evento, incluidas las suyas, me produjo muchísimo respeto el hecho de que sintieran algo tan intenso viendo lo que para mí, sólo era una talla de madera. En muchas situaciones, y esta es una de ellas, me he preguntado qué pensaría alguien de otro planeta que asistiese al espectáculo... Si lo despojamos de sentimiento (consciente de que es del todo imposible), el desfile de encapuchados por capirotes y terceroles, entre los que se intercalan las 'manolas' de luto estricto, supongo que le llamaría mucho la atención, reconociendo que todo esto entra dentro de la «normalidad», no digamos si lo soltamos en uno de esos pueblos donde la penitencia y el sacrificio se lleva al extremo entre latigazos y crucifixiones.

Personalmente, no me agrada, pero insisto en que puedo entender, que no compartir, que forma parte de la tradición y de la cultura, reconociendo que, en el caso de Zaragoza y su Semana Santa, declarada de interés turístico internacional, se ha hecho un hueco entre otros acontecimientos atrayendo a visitantes que provienen de los rincones más insospechados; algunos asisten con devoción, otros con curiosidad y hay quienes aprovechan para visitar la ciudad y todo lo que les ofrece, desde múltiples puntos de vista, el gastronómico, el cultural, el monumental... espero que, entre otros, puedan ver edificios como La Lonja, que tantas exposiciones ha alojado, tal y como es, y que ni presentes ni futuros puedan subir a la parte superior en ascensor, porque sería un despropósito contra el patrimonio, una ocurrencia más de nuestra alcaldesa.

En cualquier caso, volviendo a estos días de recogimiento, desde el más absoluto respeto, y compartiendo que me provoca algo que no sé muy bien cómo definir, cuando acaba esta semana, entre torrijas y huevos de pascua, se produce un punto de inflexión en el año, da igual si cae en marzo o en abril; en cuanto pasa la Semana Santa, las calles se llenan de vida dando paso a una primavera que no siempre coincide con el equinoccio, y aunque bien dice el refrán, «hasta el cuarenta de mayo, no te quites el sayo», se empiezan a ver prendas veraniegas, cambios en los escaparates que sustituyen la seriedad de los colores fríos por elementos que transmiten alegría, y terrazas con veladores llenos. En algunas mesas, la crítica está servida por la cantidad de vacaciones de los profesores (ya les invitaba yo a meterse en un aula con veinticinco adolescentes), en otras se comparte la planificación del verano, los hay quienes se irán a un pueblo perdido de Aragón, revertiendo por unos meses la tendencia de despoblación de la España rural y otros se irán de crucero, aunque serán muchos los que se quedarán de guardianes de la ciudad porque no salen las cuentas...

