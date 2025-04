Competitividad, esfuerzo y evolución son palabras que definen el Aragón empresarial de los últimos 25 años. Cinco lustros quebrados, primero, por una crisis económica prolongada entre 2008 y 2013, y, posteriormente por una pandemia mundial sin precedentes que condicionó todo de forma abrupta y obligó a la adaptación a escenarios inéditos; pero que, sin duda, el tejido empresarial aragonés ha logrado superar con nota. Esto no quiere decir que no siga habiendo dificultades, que son muchas, o no haya que hacer autocrítica, un ejercicio siempre sano si queremos seguir creciendo.

Los primeros años 2000 estuvieron marcados por el aterrizaje del Grupo Inditex en PLAZA, una gran inversión y una apuesta por Aragón, que ha sido clave para impulsar el sector logístico como uno de los motores de crecimiento de la Comunidad Autónoma. Como también lo son los sectores de automoción, agroalimentación, turismo, energías renovables y, más recientemente, las empresas tecnológicas. Sectores que han ido consolidándose, apostando por la internacionalización y la digitalización, y construyendo un Aragón cada vez más competitivo.

Aprendizajes

En este camino, hemos obtenido muchos aprendizajes. Uno, que la diversificación sectorial y de mercados es básica para ganar potencial, apostando por empresas tractoras que permitan un ecosistema sectorial integrado y autosuficiente. Dos, que debemos trabajar con estrategia, observando variables que nos enfoquen al presente pero que, sobre todo, nos orienten positivamente hacia el futuro.

Un futuro en el que desde CEOE vamos a seguir velando por el diálogo social, inquebrantable en Aragón desde 1989. Un futuro en el que, además, queremos poner a disposición de las instituciones, las empresas y la sociedad las propuestas de nuestro Think Tank Aragón, una "hoja de ruta" cuyo objetivo es incrementar la competitividad empresarial para seguir mejorando con ella la calidad de vida en la Comunidad. Fines por los que vamos a seguir trabajando, enfocados y con estrategia, porque solo desde la competitividad podemos construir nuestro futuro.