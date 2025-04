¿Una educación emancipadora o adoctrinadora?

¿Para qué educamos? Esta pregunta, tan antigua como la propia civilización, sigue siendo hoy un campo de batalla ideológico, filosófico y pedagógico. En nombre de la educación se han formado ciudadanos libres, pero también se han legitimado sistemas opresivos. Se ha cultivado el pensamiento crítico, pero también se ha censurado la duda. Y en ese péndulo oscilante, seguimos preguntándonos: ¿la educación que ofrecemos hoy es emancipadora o adoctrinadora?

La palabra emancipar proviene del latín emancipare, liberar de la tutela. Y esa debería ser la finalidad última de cualquier sistema educativo: formar sujetos capaces de pensar por sí mismos, cuestionar el mundo y transformarlo. Sin embargo, no es raro encontrar prácticas, discursos y currículos que, bajo una aparente neutralidad, esconden dogmas, ideologías o intereses particulares que moldean las conciencias más que despertarlas. La filosofía de la educación, desde Sócrates hasta Paulo Freire, ha insistido en que educar no es llenar la cabeza de contenidos, sino provocar el pensamiento. Freire nos advertía en su obra Pedagogía del oprimido del peligro de la «educación bancaria», donde el maestro deposita conocimientos en el alumno como si fuera una cuenta corriente. Frente a ello, proponía una pedagogía más participativa, basada en el diálogo, donde aprender es un acto de libertad compartida y, por tanto, el estudiante se convierte en cocreador de conocimiento. Educar, decía, es un acto político: o se sirve a la liberación o a la domesticación.

¿Y qué ocurre hoy en nuestras aulas? Por un lado, se exige que la escuela sea «neutral», como si pudiera enseñarse sin valores, sin contexto, sin visión del mundo. Pero la neutralidad absoluta es una quimera. Cada elección curricular, cada enfoque metodológico, incluso cada silencio, comunica una visión del ser humano, del conocimiento y de la sociedad. A menudo, lo que se presenta como neutralidad no es más que la imposición invisible de una ideología dominante, disfrazada de sentido común. Somos lo que somos y, mientras sea una cuestión del «Ser», siempre habrá dominancia de lo subjetivo y partidista.

Por otro lado, en algunos contextos se utilizan los centros educativos como espacios de reproducción ideológica. Se adoctrina cuando se exige adhesión sin reflexión, cuando se castiga la discrepancia o cuando se limita el acceso a otras perspectivas. No se trata solo de política partidista; también hay adoctrinamiento cuando se excluye el arte, se relega la filosofía o se margina el pensamiento crítico en favor de la productividad, la empleabilidad o el rendimiento estandarizado. Fábricas de saberes y no de seres. Necesitamos una educación que no tema las preguntas, que no esquive el conflicto, que abrace la complejidad y singularidad de las cosas. Una escuela verdaderamente democrática no es la que uniforma, sino la que abre caminos y enseña a formular buenas preguntas. Una educación emancipadora forma personas autónomas, creativas, capaces de disentir sin odio y de construir sin imposición. En este sentido, la pedagogía no puede reducirse a técnicas, metodologías o tecnologías. Es, ante todo, una praxis ética, un compromiso con el desarrollo pleno del ser humano. Como docentes, no somos técnicos que aplican recetas, sino intelectuales que actúan sobre la realidad. Y nuestra mayor responsabilidad no es transmitir saberes, sino alimentar la chispa de la curiosidad y el juicio.

Por eso, la educación puede llegar a ser un espacio de cultivo y no de domesticación. Un lugar donde el alumno se atreva a pensar, incluso a veces a disrumpir. Solo así podremos hablar de una educación verdaderamente emancipadora y que otorga la oportunidad de crecer. De lo contrario, seguiremos confundiendo enseñanza con sumisión, formación con obediencia, y siendo la escuela una fábrica de consensos y seres homogéneos. Porque emancipar y educar, en el fondo, es atreverse a perder el control y confiar en que los otros, nuestros alumnos, sabrán construir sus propias respuestas, incluso –y sobre todo– cuando estas no coincidan con las nuestras.

