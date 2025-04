‘Avestrumpz’

La ignorancia consciente es peor que la estupidez natural. Tenemos miedo de equivocarnos. Pero lo que de verdad nos aterroriza es saber que hemos metido la pata. No aprendemos de los errores porque no queremos conocerlos para evitar que se repitan. Sentimos angustia a la hora de tomar decisiones pero huimos, presos del pánico, antes de saber sus resultados. La presión nos lleva al aislamiento para insonorizar las consecuencias de las acciones que acometemos. Asumimos el riesgo de perder una recompensa, pero somos incapaces de afrontar la posibilidad de un fracaso. El desconocimiento no exime del cumplimiento de las leyes, pero nos libra de la responsabilidad de nuestros actos. Nos tapamos la vista, aunque tengamos los ojos abiertos, para no ver la solución a nuestras preguntas. Recubrimos de cera los oídos, aunque reluzcan pulcras nuestras orejas, para no escuchar lo que no queremos atender. Nos comportamos como anacoretas de la soledad para no compartir nuestras notas de sociedad ante los demás. Es cierto que preferimos no saber lo negativo en mayor medida que lo positivo. Por eso la gente no quiere saber la fecha de su muerte, pero no le importaría conocer la de sus enemigos.

Escondemos la razón debajo del suelo de la responsabilidad con nuestra personalidad de avestruz. Esta ave corredora tiene fama de huidiza pero tiene más autoestima que muchos humanos. Utilizamos el mito que le hace liderar la cobardía animal y lo manipulamos como ejemplo para acusar a otros de pusilánimes. Este bulo, que impulsó el pensador romano Plinio el Viejo, sigue siendo una certeza para la mayoría de la población. La dedicación a sus preciosos huevos y crías, tan lejos de sus pies, nos llevó a creer que huía de la realidad, aunque sólo utilizaba su pico a ras de suelo.

Los psicólogos contribuimos a reforzar esa leyenda maldita denominando «efecto avestruz» a ese comportamiento que tienen muchas personas para evitar la información negativa que clasificamos como peligrosa. Este sesgo cognitivo nos lleva a ignorar situaciones de riesgo, o señales de peligro, pretendiendo que no existan. Este fenómeno se ha estudiado desde disciplinas como la economía. En el año 2004, los investigadores Dan Galai y Orly Sade, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, analizaron cómo los inversores en bolsa seguían los índices bursátiles con mayor asiduidad cuando subían que al ir de bajón. Otra consecuencia de esto, que conocen bien los bancos (y se aprovechan de ello), nos dice que sólo el 10% de las personas a las que les preocupan sus finanzas siguen sus cuentas bancarias. El 90% restante ni siquiera las revisa para ajustar y sanear su economía. Tenemos más ejemplos que se acercan a mi disciplina. En la Universidad de Minnesota comprobaron que el 20% de las personas que se inscribieron en un programa para perder peso jamás se habían pesado.

En psicología sabemos que el dolor que sentimos cuando sufrimos una pérdida es mayor que el placer que obtenemos tras obtener una ganancia equivalente. Incluso lo hemos medido. Si apostamos al lanzar una moneda y ofrecemos a una persona ganar 150 euros si sale cara, pero pagar 100 si sale cruz, la mayoría lo rechaza porque duele más perder esa cantidad que llevarse un 50% más. Ahora, si ofrecemos 200 por acertar, la cosa cambia y la gente acepta un reto que ya les parece más goloso. Vamos, que la ganancia potencial debe duplicar la pérdida posible para que entren en el juego. Cuestión de cantidad.

Estos experimentos tienen efectos en la vida concreta. Por ejemplo, los datos sobre el cambio climático, las vacunas, los bulos y el mundo de las conspiraciones en general, hacen que las personas eviten las informaciones que contradicen sus creencias y terminan por responsabilizar a otros de los problemas que no pueden resolver.

La izquierda está obligada no sólo a denunciar sino a informar. Asomar la cabeza al vertedero facha de la intoxicación provoca arcadas. Pero tenemos motivos para caminar erguidos y orgullosos de la gestión del gobierno progresista de nuestro país. Esta semana hemos conocido que España será la única gran economía del mundo a la que el Fondo Monetario Internacional no rebaja sus previsiones de crecimiento tras los aranceles del buitre de Trump. El avestruz no sólo es el pájaro que corre más rápido. Lo hace con dignidad y con la cabeza alta. En cambio, las derechas conservadoras y ultras pertenecientes al género avestrumpz, lo que esconden bajo el sótano de tanta ignorancia deliberada es su propio cerebro.

