Política y basura

Pocos dudan de que nuestra sociedad necesita serenarse, aunque no es fácil: entre lo que gritan unos y lo que insultan otros, consumimos el tiempo que deberíamos dedicar a hablar entre nosotros.

La rabia, el insulto soez y el descrédito son los argumentos que algunos utilizan a «cuerpo gentil» para justificar sus opiniones en política y pintar algo en su partido. En estos tiempos ser un buen hooligan es la mejor fórmula para hacer méritos, para medrar y conservar el puesto.

El PP lleva semanas acusando a la ministra de Educación, portavoz del Gobierno y secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, de haber encubierto una supuesta fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel, en septiembre del año 2020, cuando ella era delegada del Gobierno de España en Aragón. Ni la falta de pruebas, ni las explicaciones dadas, ni la demostrada cronología de sus hechos, ni la comparecencia en rueda de prensa con pruebas irrefutables, han servido. Porque siempre hay un pero... que esgrimir en los dirigentes de ese partido político, que justifica los despiadados insultos y el ensañamiento vergonzoso de algunas redes y personajes vinculados a la extrema derecha, la estrategia es dejar que la bola corra, es dar pie al discurso de violencia sexual contra las mujeres que desgraciadamente va en aumento en nuestro país.

Porque tras esos insultos se esconde la concepción de la mujer como un puro objeto sexual. Tanto sin son políticas, como si no, todas son juzgadas por su vestimenta, su peinado, su estilismo, su maquillaje y hasta por su acento en el hablar, siempre obviando su capacidad en el desempeño de sus responsabilidades. Es la forma de orillarlas y degradarlas que tienen infinidad de redes, numerosos partidos conservadores y no menos organizaciones varias y medios de comunicación.

Byunh-Chul Han, profesor de Filosofía y de Teoría de Medios en universidades alemanas, habla de la proliferación del fenómeno del Shit-storm en las redes sociales, que literalmente significa «tormenta de mierda», y que traducido a un lenguaje menos soez podría equivaler a nuestro «linchamiento digital». Dice él que no siempre son personas ocultas quienes inician estos linchamientos, suelen aparecer políticos, asociaciones aparentemente inocuas, noticias no contrastadas, informaciones sesgadas, fuentes no contrastadas, o simplemente profesionales. Tras ellos siempre hay algún medio, alguna pluma mercenaria que se sube al juego. Aunque la ola dure menos de setenta y dos horas, el daño ya está hecho, la reparación del mismo es imposible y el objetivo se ha cumplido. ¿Dónde queda el honor de los inocentes? En el caso que nos ocupa una maraña de cuentas falsas, anónimas, del entorno ultra, llenó las redes de esos insultos hasta que permearon a los medios de comunicación.

Claro que cuando una sociedad que se divierte viendo como humillan a alguien en el mundo de las redes, está enferma, porque está alentando que tarde o temprano, esas mismas personas y esos mismos exabruptos les puedan perseguir a ellas también.

Es curioso cómo con las redes la comunicación digital se acentúa el aislamiento personal. Con ellas estamos estupendamente interconectados, pero no hay nada que nos vincule unos con otros. Estamos viviendo en una sociedad en la que no nos tratamos. La relación con otro se degrada tanto que convertimos a los demás en objeto. Por eso es muy fácil sacar del estómago la irracionalidad y la angustia que todos llevamos, para convertirla en el insulto más despiadado, deshumanizado y cobarde que el anonimato conlleva.

Pero no ha sido solamente eso, la campaña contra Pilar Alegría tiene un componente de batalla política, de descrédito del adversario por la vía de la calumnia y el insulto. Y ahí el PP de Aragón ha sido instigador, complaciente y cómplice. Los populares aragoneses deben ser mucho más contundentes en el rechazo de ese tipo de descalificaciones, y rectificar. Por el bien de la política que históricamente se ha hecho en Aragón, debe volver a la discrepancia normal y olvidarse de la «tormenta de mierda», porque esta es una tierra de pactos, acuerdos y respeto, y aunque los seres humanos tenemos memoria de pez para el daño que hacemos y memoria de elefante para el daño que nos hacen, su posición en este tema es injustificable.

Cuando se mete basura en la política acentuamos el descrédito de los políticos y convertimos una actividad loable en un patio de vecindad, y, sobre todo, damos otra patada al sistema democrático y les abrimos otra ventana a quienes les gustaría acabar con él.

