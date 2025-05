Todo sin el pueblo

Una reciente estadística de esta cabecera demostraba holgadamente el deseo de los españoles de que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en los llamados «asuntos de Estado».

El reciente apagón eléctrico en buena parte del país, con graves pérdidas y consecuencias, con un nuevo despertar del miedo (otro tipo de pánico, quizá, pero, en muchos ciudadanos, tan acusado como el de la última pandemia sanitaria) no habrá hecho, imagino, más que reforzar ese clamor de una ciudadanía que se niega a polarizarse, a jugar a los rojos y azules, a progresistas o conservadores, como tan torpemente vienen haciendo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Quienes, en lugar de acordar políticas generales, las que realmente puedan beneficiar al conjunto de los españoles, se dedican a despreciarse, sembrando entre sus ministros y cargos inquina contra el rival, cuando no un franco y mutuo aborrecimiento; de manera que su fuego cruzado, incesante, ineficaz, estúpido, no llegue a ser más que mero ruido, un molesto e incesante chirrido saliendo de los salones del gobierno y de las cámaras parlamentarias.

Sánchez, además, en lugar de buscar acuerdos con el jefe de la oposición, ha optado por gobernar con cuatro partidos anticonstitucionales, antiespañoles, antimonárquicos, enemigos del Estado de las autonomías y partidarios de trocear el territorio español en nuevos territorios regidos por personajes como Puigdemont, cuya influencia sobre el gobierno nacional, al que condiciona y humilla, chantajea y perjudica, está suponiendo la mayor vergüenza de la Transición. Que se evitaría fácilmente de sentarse PP y PSOE en una misma mesa a negociar presupuestos, política de defensa, estrategias diplomáticas, posturas ante los aranceles de ese mal aliado que es Trump, o los precios de la vivienda, o la política educativa, la reforma sanitaria, todo aquel asunto, en fin, que afecte a la economía o a la sensibilidad de los españoles.

Lástima que sus estadísticas y opiniones importen tan poco a nuestros sordos y prepotentes dirigentes. Dejando a un lado su arrogancia, y las llamadas a Puigdemont, harían muy bien en poner por delante de sus intereses, de sus cargos, mujeres, hermanas, amigos y hermanos los intereses reales del pueblo español. Pero, para eso, tendrían que ser parte del pueblo español, no un privilegiado aparte.

Suscríbete para seguir leyendo