Sanitarios con corazón

Hace dos meses que falleció mi suegro. De sus 95 años de vida, estos últimos cuatro los ha pasado con el sufrimiento de una penosa enfermedad. Ha sido asistido por el personal sanitario, que se ha desvivido en todo momento por atenderlo no sólo con la dignidad que se merece toda persona, sino con una humanidad magnánima, la de quienes ejercen la excelsa profesión de curar y sanar a los enfermos. La casa de Eugenio Lorenzo, en el pueblo de Épila, ha sido frecuentada casi a diario por las enfermeras y enfermeros que tenían que curarle las úlceras, luchando contra los imperativos de la naturaleza biológica que es caduca. El trance de una enfermedad es un padecimiento para quien la sufre y para quienes están a su lado como cuidadores. Mi mujer y mi suegra han estado día y noche acompañando a mi suegro, con la ayuda de otra mujer, Orbelina.

Cuidar a los enfermos es una de las acciones que más dignifican a las personas, esa entrega generosa, paciente y amable es la constatación de que el ser humano es capaz de lo mejor, tiene en su interior la fuerza del bien y del amor, distintivos que refuerzan los ecos de esperanza en el hombre. Los cuidadores, además de sufrir con el enfermo, están expuestos a vivir determinadas vertientes psicosociales que infligen dolor en quienes están continuamente al pie de la cama de un ser querido. La angustia diaria va haciendo mella en las personas cuidadoras, y es un hecho constatable que, si no se cuida al cuidador, este puede terminar con determinadas afecciones físicas y mentales: estrés, depresión, ansiedad, fatiga y aislamiento social.

En todo este proceso de la enfermedad vivida en el hogar, en la propia casa, contando con la eficaz ayuda de los sanitarios, es una fortaleza de indudable valor para las familias sufrientes. Los profesionales de la salud que han atendido a mi suegro, en el ámbito de la sanidad rural, no solo han ejercido de manera docta su papel de curar al enfermo, también han actuado con el corazón, han sabido y han querido involucrarse en la emisión de mensajes llenos de sugerencias, de prescripciones y de afectos que dejan en el enfermo y en sus cuidadores ese halo de comprensión, de compasión, de empatía y de cariño para aligerar el peso de la enfermedad.

Hoy, cuando celebramos el día del trabajo, nos encontramos con los trabajadores de la salud que sufren los embates de determinados ciudadanos que les critican o les llegan a zaherir, con una soberbia hosca y desentrañada; encontramos que desde las administraciones públicas todavía no se asume por completo que esta profesión debe ser especialmente cuidada; comprobamos que las horas de trabajo que desempeñan y el número de pacientes que deben atender exceden con mucho las posibilidades de una atención sanitaria humanizada; cuando este y otros inconvenientes se presentan en el trabajo sanitario nos encontramos con unos trabajadores que se merecen estar en el olimpo de la sociedad, prueba de ello son quienes han atendido a mi suegro, en cuyos rostros he visto sonrisas y lágrimas; nos han visitado para darnos el pésame por el fallecimiento de mi suegro, a quien han atendido con un gran corazón. Nuestra familia agradece a estos sanitarios su trabajo y entrega, personas que tienen nombre: los médicos Arturo, Pablo y Ana Belén; las enfermeras y enfermeros como María, Nuria, Patricia y Pablo, y otros que han realizado sus servicios a lo largo de estos años. Agradecemos a todos ellos que sus doctos conocimientos y su deontología profesional sean de lo mejor que tenemos en España y en Europa. No puedo dejar de incluir aquí a mi médica de familia, Sara Ariño, quien nos atiende a mi familia y a mí desde hace ya unos veinte años, siempre con gran amabilidad e inteligencia, y con la sonrisa comprensiva de una profesional que desea diagnosticar, prevenir y curar con agrado y cariño.

Esta es la sanidad pública que tenemos en España, la que hacen posible los trabajadores de la salud, personas entregadas, que salvan vidas, que tienen una vocación profunda y de compromiso hacia lo humanitario, que están técnica y científicamente muy bien preparadas y que día a día se ganan el respeto y la confianza de quienes somos sus pacientes. En la jornada de hoy que celebramos la fiesta del trabajo, dedico este artículo con mi más profundo respeto y homenaje a estos trabajadores: sanitarios con corazón.

