La ciudadanía vuelve a brillar en las tinieblas

La ciudadanía ha vuelto a dar la talla, una vez más. Un apagón inédito en España como el que se vivió el pasado lunes puso a prueba a todos los niveles a las comunidades autónomas y, entre ellas, Aragón demostró una vez más que se maneja bien en un escenario de tinieblas. Lo ocurrido a partir de las 12.33 horas fue el enésimo test de ejemplaridad en el que todo apuntaba a un caos inevitable y nada hacía presagiar una respuesta tan ordenada, coordinada y responsable como la que se dio en el territorio aragonés. La reacción a pie de calle y en los hogares no solo sirvió para capear las enormes dificultades que se presentan en un mundo tan entregado a la electricidad y las comunicaciones. Un regreso al pasado. A los transistores con oyentes arremolinados en grupo esperando novedades y no con los móviles que solo les aíslan y les enfrenta en solitario a una realidad sin el contraste de los demás. Un retorno a la circulación sin semáforos, que obligaba a extremar la precaución, resucitaba la olvidada cortesía entre usuarios, conductores y peatones, y finalizaba la aciaga jornada sin accidentes de consideración. Una vuelta a la solidaridad con quienes peor lo están pasando, como la respuesta de pueblos como Zaidín a una multitud de viajeros que, después de quedarse tirados en mitad del campo, solo buscaban refugio para no pasar la noche a la intemperie y lo montaron en su polideportivo en tiempo récord para ellos. Un giro hacia el acompañamiento entre vecinos -y los aplausos en los balcones- en las situaciones más complejas. Con los atrapados en ascensores o personas que no podían bajar a la calle o que, sin luz ni teléfono, pasaron horas incomunicados. Por momentos se revivieron escenas que recordaban a todo lo que no hace tanto, allá por 2020, se vivió con la pandemia del covid y el confinamiento domiciliario por el estado de alarma. Era, el del pasado lunes, una especie de estado de alarma pero sin alarmas. Solo la asunción de la debilidad y vulnerabilidad a la que nos expone un mundo tan tecnológico y dependiente del suministro eléctrico y las telecomunicaciones. Un escenario con apariencia de blindaje infranqueable que no lo es tanto y que, cuando cae, al menos tiene esa red humana que lo sostiene todo.

Aragón no se entregó al caos de otras comunidades en España. Respondió con los servicios de emergencia coordinados a las situaciones más dramáticas, con una clase política que no hizo política con el descontrol, aunque está embarrando todo después, y la incertidumbre que siempre provoca una situación inédita e incontrolable en una sociedad que, además, ahora está más expuesta a bulos y desinformaciones que solo provocan eso, el caos y el descontrol. A nadie se le escapa que hubo teorías que lo explicaban todo, sin ninguna base contrastada y casi siempre apuntando a amenazas externas de los enemigos que siempre aparecen en los discursos populistas. En las redes no había apagón, pero no poder acceder a ellas desde el epicentro de ese apagón ayudó a sobrellevar los momentos más problemáticos desde el punto de vista emocional, con familiares y amigos incomunicados durante horas. Mientras, los expertos en pandemias y en salud pública de 2020 ahora comentan sobre gigavatios hora y ciberataques en 2025... Demasiadas tentaciones para perder los nervios. Pero la ciudadanía supo dar respuesta a otra situación desconocida y en las tinieblas, con una decisión que, además, ahorra dinero a la Administración, facilita la atención de la emergencia y refuerza un espíritu colectivo que a veces parece olvidado. Se hizo la luz.

