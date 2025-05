El ‘papagón’

La mayoría de las catástrofes suceden a finales de mes. No es cierto, pero tiene sentido. El primer caso de covid-19 en España, la invasión de Ucrania, la DANA en Valencia o el apagón de esta semana, fijan sus fechas en los últimos días que agotan la mensualidad del calendario. Buscamos razones absurdas, acordes con nuestra lógica, para justificar las creencias que tenemos. Justificamos lo extravagante con rigor asonante. La obsesión por descifrar la realidad nos lleva a convertirla en ficción a través de la superstición. Nos dejamos llevar por el azar, pero no aceptamos que la probabilidad sea una explicación. Las matemáticas no gustan porque el cálculo exige esfuerzo, mientras que una creencia sólo necesita fe. Al cerebro le encantan los atajos y los utiliza de espantapájaros de la racionalidad. Nos obsesionan las respuestas, pero el problema está en las preguntas. Como decía el matemático estadounidense John W. Tukey: "es mejor tener una respuesta aproximada a la pregunta correcta que una respuesta correcta a la pregunta equivocada".

La correlación ilusoria es un fenómeno que nos lleva a relacionar dos o más sucesos que ocurren al mismo tiempo, aunque no tengan nada que ver entre sí. En los años cincuenta del pasado siglo, el estadístico británico Christopher Scott analizó, con números, la angustia de soñar la muerte de una persona cercana, que luego ocurrió en la realidad.

Gran Bretaña tenía entonces unos 55 millones de habitantes con un promedio de vida de 70 años. Si cada uno tenía un sueño de ese tipo una vez en su vida, sucedían unos 2000 cada noche. Además, se daba una frecuencia de 2000 fallecimientos cada 24 horas. Por lo tanto, habrá 4 millones de coincidencias entre 55 millones de personas. Es decir, una coincidencia tan «asombrosa» se espera una vez cada dos semanas. No hay más preguntas, señorías. Ahora bien, si eso le ocurre a uno ¿quién es capaz de pensar en términos de probabilidad sin estar convencido de que no hay una relación de causa y efecto? Otro ejemplo muy común pasa por ser una de las rarezas más extraordinarias del universo. Si juntamos a 23 personas en una fiesta, hay una probabilidad superior al 50% de que dos de ellas cumplan años el mismo día. Si la fiesta reúne a 57, o más, esa probabilidad es superior al 99%. La coincidencia dará mucho juego. Muchas parejas comenzaron su relación con unas risas sobre esta conjunción astral imposible. Lamento destrozar el romanticismo de Cupido con los números de la mera posibilidad. Se llama la paradoja del cumpleaños.

El absurdo de unir variables que correlacionan entre sí, pero que no llevan a ningún sitio, se ha analizado con sana ironía. Si les interesa el tema les animo a visitar la página web de Spurious Correlations. El físico Bobby Henderson demostró que la temperatura global de la Tierra ha ido creciendo conforme ha ido disminuyendo el número de piratas. Una gráfica, que sigue un patrón exacto a lo largo de los años, nos dice que el número de ahogamientos en las piscinas de Estados Unidos correlaciona con exactitud, subiendo o bajando, según Nicolas Cage estrene o no película ese año. Queda claro que la correlación no implica causalidad.

Este sesgo psicológico, que busca causas en meras coincidencias, forma parte del debate político. La ultraderecha alimenta el bulo de que la inmigración ha incrementado la violencia. Falso. En los últimos años ha crecido la población inmigrante, pero se mantiene estable el índice de delincuencia. La correlación ilusoria alimenta estereotipos que se nutren de mentiras.

Para la derecha, la correlación entre los sucesos extraordinarios que hemos vivido estos años tiene que ver con la presidencia de Pedro Sánchez. La causalidad demuestra que la gestión adecuada de las crisis sufridas es la razón de que hayamos salido tan bien parados. En cambio, la manipulación de todo lo ocurrido por los de Feijóo demuestra que les importa más su partido que la ciudadanía. En Aragón, Azcón utiliza el nivel de alerta del apagón, no por necesidad, sino como excusa de crítica al gobierno central, convirtiendo su gestión en el concurso "1,2,3… urgencias otra vez". Este tacañón de lo público quería ser un "manitas" popular, al estilo Mazón, pero ha terminado como manazas, con Bermúdez de Castróstofe, ejerciendo de "PP Gotera y Octavio, emergencias a domicilio".

Se me olvidaba. También faltaban pocos días para acabar abril cuando se apagó la vida del papa Francisco. No sé si sería casualidad o no, pero eso sí fue un buen papagón.

