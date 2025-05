La paz de Tucídides en Ucrania

La propuesta norteamericana de alto al fuego incondicional en la guerra de Ucrania ya es un hecho, los líderes de Estados Unidos así como de Ucrania presentes en el funeral del Papa Francisco consiguieron durante unos minutos conversar, seguro que Tucídides estaba observándolos con suma atención.

Tucídides analiza en su libro Historia de la Guerra del Peloponeso, los dos estados a los que en caso de conflicto las sociedades se enfrentan, el camino a la guerra o en su caso la búsqueda de la paz. En los actuales momentos de la guerra de invasión que sufre Ucrania, creo que resultan sumamente interesantes mostrar sus ideas sobre la búsqueda de la paz desde la guerra, con un profundo realismo de la naturaleza y acción humana por Tucídides cuando señala con absoluta rotundidad que se piensa en la paz: 1.Una vez que no hay una iniciativa bélica decisiva por ninguna de las partes; 2.Cuando existe un convencimiento de falta de fortaleza en las capacidades; 3.Si en un momento determinado, las acciones bélicas no han resultado positivas y correctas por los beligerantes; 4.La incertidumbre que la guerra puede provocar en la estabilidad interna de los actores enfrentados.

Pensar en las ganancias y pérdidas en la guerra, pero sobre todo en la desconfianza de los éxitos de los actores en conflicto -que como bien indica el historiador griego- han sufrido muchas alternativas de la suerte en ambos sentidos, debiera ser un aspecto esencial en la reflexión por la búsqueda de la paz, algo que tanto Ucrania como Rusia han conocido: el fracaso de la operación militar especial rusa y la posterior contraofensiva ucraniana.

Como Tucídides bien expresa “Hagamos la paz en este momento en que aún no está decidida la victoria…”, puede que la victoria que se logre a través de la paz resulte realista y de estabilidad para todas las partes en conflicto, sobre todo cuando son demasiados los puentes de confianza destruidos, y sin obviar que tres años de guerra no pueden aislarse de otras dinámicas que influyen decisivamente en la misma, no cabe un nuevo fracaso como fueron las negociaciones de Estambul.

