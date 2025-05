Nacer y residir, todo es empezar

Zaragoza aglutina más de la mitad de la población de Aragón y el 55% de sus habitantes han nacido en la ciudad. / JAIME GALINDO

¿Es bueno o malo que alguien acabe viviendo donde ha nacido o lo haga lejos de allí? Esta semana se publicaban los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre población y dejaba tras de sí algunos datos interesantes que hacen pensar sobre la forma en la que solemos digerirlos. En un momento en el que la política se apoya tanto en buscar lo emocional y deja tanto de lado el análisis y la propuesta apoyada en argumentos técnicos, ¿qué diría la gente ante el dato de que menos de la mitad de los residentes en Aragón vive en el municipio donde nació.

Tengo claro que estarán los que siempre dicen que los de fuera vienen a quitarnos el trabajo y la riqueza, o los que se resignan a que el éxodo rural sea imparable, o los que confían en que todas esas grandes inversiones que están por llegar a Aragón, traerán el desembarco de nuevos pobladores por arte de magia.

Mi hijo mayor, siendo muy pequeño, me preguntaba cuándo deja una persona de ser del lugar donde ha nacido y pasa a ser del lugar donde reside. Obviamente, me encuentro en ese grupo mayoritario que no vive donde nació. Más adelante él me explicó su teoría de que cuando llevas viviendo en un lugar del mundo más años que en el lugar donde naciste, automáticamente pasas a ser de ese lugar, esa es tu tierra. Y sinceramente, por muy impopular que suene, me pareció una respuesta inteligente y la que menos problemas y prejuicios generaría ahora que la inmigración se usa tanto como arma arrojadiza en la política.

Aunque lo emocional no siempre funciona así y es por eso que algunos bulos y populismos tienen tanto éxito. Esos mensajes que invitan a recibir al de fuera de forma distinta según de donde vengan, en realidad no tienen ningún sentido, porque es esa inmigración que dice el INE la que ayudará a ocupar los puestos que algunas empresas no consiguen cubrir, la que frenará una sangría demográfica que amenaza ya a demasiados pueblos.

Porque si alguien sale de su pueblo o ciudad natal, ya sea aragonés o de cualquier rincón del mundo, es para construir una vida. Y puestos a elegir destino, casi mejor que sea donde más necesitan de nuevas vidas y raíces. Porque esto de la despoblación no lo arregla un ‘baby boom’ autóctono y quizá dentro de poco habrá muchos más inmigrantes de hoy que lleven más años viviendo en Aragón que en su país de origen, que aragoneses de origen que lleven más años viviendo fuera de la comunidad que en ella. ¿Y qué más dará? Uno puede ser y sentirse de donde nace y de donde se hace.