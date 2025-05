«Todo se sabrá», dice Feijóo para acusar a Sánchez del apagón. Cuando leí el titular me subió la adrenalina. ¿Será verdad?, me pregunté inmediatamente. No puede ser conociendo al personaje. ¿Será verdad que por fin nos enteraremos de quién es «M. Rajoy», de quiénes eran los que recibían los sobres con dinero en b en tiempos de Bárcenas, de quiénes eran los beneficiarios de todas y cada una de las redes corruptas del PP; de dónde estaba Mazón mientras sus vecinos se ahogaban, así como la factura de su famosa comida; de quiénes fueron los responsables del famoso protocolo de la pandemia y, por seguir en Madrid, de los muy oscuros negocios de Ayuso y su pareja en connivencia con alguna empresa de sanidad privada mientras destroza la pública y de su empeño en deteriorar nada menos que a las universidades públicas y a la enseñanza pública en general? Y... y... podíamos seguir ad infinitum.

Ya sé, ya sé, alguno me acusará de parcialidad y con razón. Elementos corruptos y chiringuitos para incompetentes los hay en todos lados como muy bien demuestra el juez Joaquim Bosch en su libro La patria en la cartera. Pero discúlpenme, hemos empezado con la afirmación de Feijóo de que todo se sabrá y por eso he tratado de enumerar asuntos sobre los que él se lo sabe todo, comenzando por sus vinculaciones con el narco gallego durante muchos años y sobre las que nunca ha aclarado nada. Y además cuenta con la inestimable ayuda de algún juez que investiga hasta lo que evidentemente no existe.

La reacción del PP, Azcón –¡cómo no!– incluido, tras el apagón fue la que se esperaba. Sánchez es el culpable. Tenía que haber dado explicaciones aunque los técnicos, los que saben, no los cuñaos de guardia, estaban afirmando que se tardaría un tiempo en saber con certeza las causas del apagón. Seguimos esperando las explicaciones a la DANA de Mazón/Feijóo, pero Sánchez debía saber desde el minuto cero causas y responsabilidades. Y menos mal que Feijóo se reunió con los suyos mientras el apagón simulando un gabinete de crisis. Me entró la risa, y aún me dura

