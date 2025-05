Si no teníamos bastante con la religión verdadera hay que soportar las admoniciones de los nuevos predicadores mediáticos, que bajo una supuesta editorial se plantan delante de la cámara o el micro para decirnos lo que está bien, y contra lo que nos tenemos que rebelar. Como San Pedro custodia las puertas del cielo para los cristianos, los comunicadores en posesión de la certeza reparten carnet de probos líderes políticos o incapaces a los que tenemos que repudiar. No es que tengan una capacidad extraterrenal que el resto de los humanos no llegamos a alcanzar, es sencillamente que quieren que su ideología sea la medida de las cosas, y todo lo que se separe de ella es una equivocación.

Los mismos que se quejaban del tono de reprimenda constante de la nueva izquierda que surgió tras el 15M, a la que se le acusaba de regular, de prohibir e incluso de intromisión en lo que se consideraban aspectos sacrosantos de la vida privada, están pontificando sobre lo correcto e incorrecto de las decisiones, en una visión simplista sin grises, muy de nuestro tiempo, ante lo que solo cabe la adhesión o la repulsa.

Estamos mayores como para que nos sigan dando órdenes desde los púlpitos secularizados, para hacernos creer que existe una verdad inmutable cuando a lo que el transcurrir de los años te aboca es al relativismo. Escuchar bronca todos los días, no solo de los políticos sino también de los creadores de opinión es tan agotador como seguir viendo ‘true crime’ en cualquiera de las múltiples plataformas.

Igual que los espectadores buscamos alguna comedia romántica en pantalla grande, o dejémoslo, simplemente, en comedia porque el cambio en las preferencias del público, como dicen las ‘majors’, han girado a otros géneros como la ciencia ficción y las franquicias de acción, algunos buscamos no solo caras amables pero sí discursos reconfortantes, en la estela del sí se puede. No es necesario llegar a la versión telefilm alemán o turco, expandidos como un gremlin mojado a partir de la medianoche, pero un punto menos de cinismo, de negatividad en el análisis sería bien recibido desde este otro lado. Alguien hará algo bien, incluso alguien que no sea de los tuyos, si nos seguimos empeñando en dividir en tuyos y míos. Se podrá reconocer el acierto en el adversario cuando suceda y la autocrítica en el tuyo. El efecto bálsamo sobre todos sería proporcional al aumento de la crispación en aquellos que quieren romper el tablero. Y sobre todo deberían dejar de soltarnos reprimendas los que se han convertido en el eco de resonancia de intereses partidistas o económicos. Más ser y menos deber ser.

