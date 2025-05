Ni se toca ni se vende

Hace dos años los vecinos de Zaragoza decidieron/decidimos en las urnas que fuera Natalia Chueca quien ostentara el bastón de mando municipal con el respaldo de Vox. En su programa electoral, sin muchos detalles, se intuía que su modelo cultural era el de una ciudad de eventos de fin de semana, enfocados al entretenimiento, el consumo rápido y poca trascendencia, más allá del impacto económico para las franquicias, hostelería y alojamientos turísticos del centro. Con tristeza comprobamos que está cumpliendo sus promesas, sin sitio alguno para una cultura de base y comunitaria, protagonizada por los ciudadanos y con calado en el tiempo. Hace ya muchos meses que despejó cualquier duda sobre lo que ella entiende por participación ciudadana: los que callan otorgan y los que alzan la voz son unos alborotadores.

Hablaba, sí, en sus promesas electorales de 2023 de incidir en eso de la plaza del Pilar como salón de la ciudad (como si no lo fuera ya); de convertir en centros cívicos algunos edificios que ya eran modelo de gestión cívica y democrática. Pero nada decía de actuar sobre un espacio como la Lonja, que alberga una riqueza arquitectónica y artística que lo hace único y, a la vez, emparentado morfológicamente con las de Valencia, Palma de Mallorca y Barcelona (como parte de la Corona de Aragón). La primera de ellas es Patrimonio de la Humanidad. Y el pleno del ayuntamiento aprobó recientemente y por unanimidad una moción de ZeC para solicitar a la Unesco dicha figura para la de Zaragoza. Pero se ve que a nuestra alcaldesa no le convence que otras formaciones puedan eclipsar su protagonismo mediático. Lo suyo es acaparar titulares, no cumplir con lo acordado. Sabe perfectamente que cualquier intervención (al margen de las restaurativas y de consolidación) no solo alejaría aquella aspiración, sino que atentaría contra la figura de Bien de Interés Cultural que ya la protege.

Reconozco que historiadores del arte y creadores no coincidimos a menudo en la forma de entender el proceso artístico. Más si cabe para quienes lo concebimos desde el activismo, como algo dinámico y colectivo. La Lonja de Zaragoza es un espacio expositivo que alberga muestras de un arte convencional, casi exclusivamente pictórico, junto con algunas otras fotográficas. No puede decirse que, en su mayoría, sean exposiciones con un atractivo que trascienda lo local. El turista que visita la Lonja lo hace más por el edificio en sí y por su ubicación que por su contenido temporal. Vimos cómo meses atrás el equipo de gobierno municipal lanzaba distintas ocurrencias para poder hacer del edificio escenario para sus performances: proyecciones inmersivas sobre la figura de Goya, recorridos por una planta superior oculta con ascensores vanguardistas. De perdidos, al Ebro.

En el Abrazo a la Lonja que tuvo lugar hace unos días, los convocantes quisieron reflejar el amor de la ciudadanía por su patrimonio. También la disposición a defenderlo de quien pretenda aderezarlo y guisarlo para su provecho. Participé en esa cadena humana en la que se veía sobre todo gente de mediana edad en adelante. Y, cuando el chaparrón amainó, animé como me permitieron los pulmones a sumarse a otras manifestaciones vecinales con una visión más amplia de ciudad. Al final, tengo la impresión de que quienes defienden los pinares de Torrero son, sobre todo, vecinos del barrio; que quienes defendían el Buñuel y Harinera eran, principalmente, sus usuarios, sin que ninguna de estas expresiones de hartazgo alcance una masa crítica suficiente. Y que, la mayoría silenciosa volverá a callar en las urnas de aquí a dos años. La Lonja no se toca, pero Zaragoza tampoco no se vende.

Acostumbro a visitar intervenciones y propuestas artísticas en espacios de todo tipo, no necesariamente expositivos. Espacios capaces de dialogar con la obra cuando esa obra ha sido concebida ex profeso. Espacios como el Palacio de Cristal del Retiro madrileño, espacios naturales como la Fundación NMAC en Vejer de la Frontera y museos proyectados sobre construcciones anteriores. Como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el valenciano Centro del Carmen de Cultura Contemporánea, el museo Vostell del Malpartida de Cáceres, e incluso el primer acondicionamiento del antiguo Hogar Pignatelli como Museo Pablo Serrano.

Los espacios (en especial el espacio público) tienen que ofrecer lecturas abiertas a sus usuarios, dejarse modelar por su utilización o su intervención. La Lonja, como espacio protegido, debería dejarse intervenir en el sentido de prestarse a proyectos así en un espacio diáfano y no tabicado como lo es en la actualidad. Cualquiera diría, como apuntaba Serrat en su canto al mar, que presumen de conservadores los que quieren acabar con ella.

