Llamamiento por Europa

Europa está en peligro. La democracia social que nos ha dado paz, derechos y bienestar durante décadas se encuentra ante la mayor amenaza de los últimos ochenta años. Las sombras del autoritarismo, el avance de la ultraderecha y la agresividad de potencias externas como Rusia, junto a la actitud desestabilizadora de líderes como Trump, nos obligan a despertar. No es un aviso lejano: es una alerta inmediata. Es el momento de levantarnos y defender, juntos, el proyecto europeo que nos protege y nos une.

La Unión Europea no es solo un acuerdo entre Estados. Es la mayor conquista social, económica y de paz de nuestra historia. Es la garantía de que ningún país europeo vuelva a caer en la barbarie de la guerra, el odio o la exclusión. Pero este logro no se sostiene solo: necesita de nuestra implicación, de nuestro compromiso ciudadano, de nuestra voz y nuestra presencia en las calles. Si no actuamos ahora, corremos el riesgo de perderlo todo.

Europa es democracia, libertad y derechos. Su legitimidad es incuestionable frente a quienes quieren erosionarla desde dentro y desde fuera. No podemos permitir que regímenes iliberales, populismos o discursos de odio destruyan lo que tanto nos ha costado construir. La respuesta es clara: más Europa, más integración, más fuerza común para ser un actor relevante en el mundo y no quedar a merced de quienes nos desprecian.

La causa de Ucrania es la causa de Europa. No podemos mirar hacia otro lado ante la injusticia, la guerra y el sufrimiento. Debemos movilizar todos nuestros recursos -económicos, políticos, diplomáticos e intelectuales- para lograr una paz justa y duradera. Del mismo modo, Europa debe ser firme en la defensa de los derechos humanos en todo el planeta, apoyando a quienes sufren, como el pueblo palestino, víctima de violencia y genocidio.

Defender Europa es defender nuestros derechos: la sanidad pública, la educación de calidad, las pensiones dignas, el trabajo decente y bien remunerado. Es proteger el Estado de bienestar que garantiza igualdad, inclusión y oportunidades para todas las personas. Es decir alto y claro que no vamos a tolerar ni racismo, ni xenofobia, ni machismo, ni LGTBIfobia, ni la negación de la emergencia climática. Europa es diversidad, respeto y convivencia. Y eso no es negociable.

Necesitamos una Europa fuerte, autónoma, capaz de protegerse y de liderar en ciencia, tecnología y justicia social. Una Europa que promueva el multilateralismo, el respeto a las reglas y los derechos humanos, y que sea capaz de defenderse frente a cualquier amenaza externa.

Pero para que Europa siga siendo ese faro de esperanza y dignidad, debemos sentirnos parte de ella. Es urgente fomentar el sentido de pertenencia europea desde la educación y la cultura, para que las nuevas generaciones no solo sepan que son europeas, sino que lo sientan con orgullo. Europa debe emocionar, inspirar y ofrecer valores y proyectos con los que identificarnos.

No podemos permitir que la indiferencia, el miedo o el odio nos dividan. Somos Europa. Somos millones de personas diversas, libres y solidarias. Y hoy, más que nunca, debemos unirnos para defender nuestra casa común.

Por eso, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones de la sociedad civil, a los movimientos sociales, a los sindicatos, a la juventud, a las personas mayores, a las mujeres, a las personas migrantes, a las personas LGTBI, y en definitiva, a toda la ciudadanía: salgamos a la calle, alcemos la voz y exijamos más Europa, más democracia, más derechos y más justicia.

No es solo una concentración. Es un grito colectivo por nuestro futuro, por la paz, por la dignidad y por la libertad. Si Europa cae, caeremos todos. Pero si nos movilizamos, si defendemos juntos este sueño, nada ni nadie podrá arrebatárnoslo.

La concentración tendrá lugar este domingo 11 de mayo a las 12:00 horas en la Plaza del Callao de Madrid. En esta cita, la ciudadanía está convocada a defender los valores europeos y la democracia, en un momento crucial para el futuro del continente y frente a los desafíos que enfrenta la Unión Europea.

¡Es ahora o nunca! ¡Defiende Europa, defiende la democracia, defiende tu futuro!

Por Pepe Álvarez, secretario general de UGT