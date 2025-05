Habemus Papam. Y sí, tiene cara de Papa, hay que reconocerlo. La fumata blanca anunciaba el jueves por la tarde el sucesor de Francisco. Esta vez, el cónclave ha durado apenas un día. Ha sido casi un cónclave exprés. Se me ocurre que tal vez ha influido la aclamada película Cónclave, de Edward Berger, que muchos de los cardenales habían visto (sí, sí, los cardenales purpurados son muy cinéfilos para lo que les interesa), y gracias a ello se han adaptado rápidamente a la dinámica de tomar partido y elegir al nuevo pontífice sin perder demasiado el tiempo.

El actor Ralph Fiennes siempre ha sido un faro, una estrella brillante, una inspiración muy poderosa, en todos los sentidos. Hace unos días confesaba el intérprete en una entrevista lo siguiente: «La verdad, tengo mucha curiosidad por ver qué va a pasar. Antes no me llamaba la atención, pero ahora sí». A mí me ha sucedido lo mismo, gracias a su película. No recuerdo dar ninguna importancia a los anteriores cónclaves, y sin embargo este año he seguido las noticias con delectación. El propio Fiennes lo explicaba de la siguiente manera: «Veo las fotografías y pienso: Ya he estado allí». Así es, todos hemos estado encerrados en la Capilla Sixtina, deliberando y votando, como ahora lo han estado los 133 cardenales, que a la cuarta votación han elegido al estadounidense Robert Francis Prevost, para sorpresa de muchos.

En la porra del nuevo Papa no he acertado, lo confieso. Aposté por un filipino, aunque el favorito era un italiano, pero nada, ni me he acercado en mi vaticinio. Está visto que en los cónclaves no es fácil acertar. A ver si en la porra de Eurovisión tengo más suerte. He apostado por Suecia, pero nunca se sabe. Los vaticanistas, por cierto, sí que acertaron con el nuevo Papa. Antes de la última votación, ya lo daban como el favorito.

Nacido en Chicago, de 69 años, es el primer Papa norteamericano de la historia, y lo definen como la némesis de Trump. Misionero, también con la nacionalidad peruana y de ascendencia española por parte de madre. Ha escogido el nombre de León XIV. Lo de catorce lo deja muy difícil para la rima cuando venga de visita a España. Todos recordamos el «Juan Pablo II, te quiere todo el mundo» y el inspirado «Benedicto, equis uve palito». ¿Cuál será el eslogan esta vez? Propongo: «León, equis palito uve, la fe me sube, la fe me sube».

