'Habemus Papam': ¿para el cielo o para la tierra?

Vivimos de nuevo la muerte de un papa y la elección de uno nuevo. Deseo manifestar que ya he conocido a ocho papas a lo largo de mi vida. Es verdad que uno de ellos, Juan Pablo I, murió a los 33 días de su proclamación. La banca, aunque sea la Vaticana, no tiene a bien que se le meta nadie en su cocina. En este artículo me refiero a los líderes de la Iglesia católica, aunque en realidad lo que intento es hablar de ella. Quiero aclarar que esto, casi con toda seguridad, servirá también para cualquier otra Iglesia o religión, pues curiosamente todas tienen su Dios y se han proclamado la representación terrenal de Él.

Por ahondar un poco más en el sistema de gestión: las Iglesias venden como producto otra vida después de esta, y utilizan como contrato un instrumento que no tiene discusión: la fe. Es decir, a través de ella compramos nuestra parcela para disfrutarla en la siguiente vida.

Este periodo de doce años que hemos vivido con el pontificado de Francisco nos ha enseñado otro modelo de Iglesia. Se ha acercado más al cristianismo puro, cuyo fundamento era el amor al prójimo. Es curioso cómo, con el tiempo, se han disgregado en diferentes facciones. Todas ellas -católica, protestante y ortodoxa (sin mencionar las adicionales: mormones, evangélicos, etc.)- han tenido algo en común: dar la espalda al cristianismo y buscar el poder político y económico como instrumento. Creo que una Iglesia basada únicamente en el eje del cristianismo sería mucho más eficaz con el compromiso de los más necesitados.

Pero volvamos a nuestro difunto Francisco. Me consta que ese era el camino que deseaba para la Iglesia. Incluso mantenía conversaciones con el resto para intentar concordar fines que sirviesen a las personas. Es tarea difícil: la curia vaticana se ha convertido en un grupo de poder demasiado monolítico, y, a pesar de ser papa, le era difícil superarlo.

Sin embargo, entre otras cuestiones, es destacable tener presentes las encíclicas que escribió durante su papado, cuatro en total. Quiero hacer hincapié en dos de ellas, que manifiestan su espíritu de persona cercana a lo que sucede cada día en la Tierra. Me voy a permitir la libertad de transcribir unas líneas de ambas.

Fratelli tutti (2020): «Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive fuera de los límites del propio país. No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones».

Laudato si’ (2015): «Nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia y clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes».

Creo que no es necesario realizar ningún comentario al respecto. Solo una petición: quienes se proclamen cristianos del Cielo, que lo sean también de la Tierra.

Bien, pues Francisco, dentro de sus creencias e intentando mantenerlas siempre muy cerca del origen cristiano, ha querido estar cerca de los más olvidados. Fiel a su continua reclamación del respeto a las personas -en especial a los inmigrantes- y al medio ambiente. También ha predicado contra las guerras en general y contra el genocidio de Gaza en particular: todos los días llamaba al párroco de allí para interesarse por la situación, darle ánimos y apoyo.

Ahora ya ha comenzado el nuevo papado. Concluido el Cónclave (del latín cum clave, cerrado con llave), el colegio cardenalicio ha elegido al sucesor de Pedro: León XIV. Es deseable que, al menos, no se retroceda respecto al camino trazado por Francisco, un compromiso que no debería limitarse a la promesa de una vida mejor tras la muerte, sino que debe traducirse en acciones concretas aquí y ahora.

Aún no es posible emitir un juicio completo sobre León XIV, ya que la información disponible proviene principalmente de los medios de comunicación. No obstante, como Agustino que es, me gustaría recordar una frase de San Agustín que bien podría inspirar su pontificado: «Las superfluidades de los ricos son las necesidades de los pobres. Quienes poseen superfluidades, poseen los bienes de los demás».

Como dijo Jesús en el Sermón de la Montaña: «Por sus obras los conoceréis».

