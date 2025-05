Construir más viviendas

Últimamente se escucha con frecuencia en el debate público que el problema del precio de la vivienda se soluciona construyendo muchas más viviendas. Los más osados incluso vuelven con la liberalización del suelo. Para explicar la oferta y la demanda a los chavales suelo recurrir al ejemplo de las naranjas. El año en que hay buena cosecha las naranjas bajan de precio, y el de mala cosecha suben de precio porque hay pocas. Y en esto es en lo que se basan los que ahora están con la matraca de construir viviendas a saco. El problema es que la vivienda es un bien que tiene características que lo hacen un poco especial y lo diferencian de muchos otros bienes, como por ejemplo de las naranjas.

Les apuesto a que no conocen a nadie que compre naranjas para después alquilarlas los fines de semana a turistas. Tampoco conocen al que las compre para venderlas al cabo de 5 años esperando una revalorización o que las guarda para que el niño se las coma cuando vaya a la universidad. Pero seguro que sí conocen a quien ha comprado una naranja en un sitio y se la ha llevado de excursión para comérsela en otro lugar. Más allá de la broma, observamos que las viviendas tienen dos características que las hacen peculiares y diferentes de la mayoría de los bienes. En primer lugar, son bienes de inversión, es decir no solo se demandan casas para vivir, sino que se también se demandan para obtener una renta alquilándolas, o esperando una futura revalorización. Esto lleva a que construir viviendas no necesariamente implique que haya más oferta en el mercado. Acuérdense de cómo subía la vivienda en la burbuja inmobiliaria y los esqueletos que dejó aquello.

La segunda característica es que son bienes inmuebles que como su nombre indica no se pueden mover. Esto es importante porque todos entendemos que construir casas en Cádiz no bajará los precios en Madrid. Y por muchas casas que construyamos entre Pinto y Valdemoro tampoco bajará el precio de las casas en el Retiro. Que conste que pienso que la construcción de vivienda es necesaria, pero no suficiente. Necesitamos garantizar que lo construido sirva de vivienda porque tampoco bajarán los precios si lo construido se destina a Airbnb.

Sometamos a fuertes gravámenes a la vivienda turística, a las viviendas vacías, a las segundas viviendas y a los solares urbanos. Y con lo recaudado, financiemos la construcción de un parque público de alquiler. Esta es la opción sensata, la otra es volver a Seseñas, Arcosures y endeudados.

