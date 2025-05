No olvidar a Palestina

No nos podemos olvidar de los palestinos. Sabemos que cuando una noticia se reitera decae el interés y desaparece de las primeras páginas. Pero no podemos permitir olvidarnos o mirar para otro lado. Israel sigue masacrando a diario, sigue asesinando, sigue bombardeando lo poco que queda en pie, sean escuelas o centros sanitarios o simplemente tiendas de campaña en las que se refugian quienes ya no tienen nada. Sólo tienen hambre, el hambre provocado por la inhumanidad de sus asesinos.

Recién pasado el día de Europa hay que recordar que la génesis del conflicto hay que situarla precisamente en Europa. Tiene que ver con las persecuciones que sufrieron los judíos en los siglos pasados. No es un conflicto milenario. Nace en 1897 cuando en Basilea se reúne el Congreso Nacional Sionista y propone que sea Palestina un hogar nacional para los judíos. «Una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra». Esta fue la primera mentira porque Palestina sí estaba habitada. Estaban los palestinos intentando quitarse la tutela otomana y luego la británica, pero estaban allí.

Eran los dueños de una tierra que poco a poco se la han ido robando por la fuerza, la ocupación israelí contradiciendo las resoluciones de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Décadas atrás Israel alegaba sus necesidades de seguridad/supervivencia, sin querer reconocer que esas necesidades las tienen todos los pueblos, incluido el palestino. Un pueblo que ahora, después de no sé cuántas Conferencias internacionales (1991 en Madrid, Acuerdos de Oslo en 1993) y resoluciones de Naciones Unidas, está siendo víctima de un genocidio, de una limpieza étnica ante la mirada impasible del mundo y el consentimiento expreso o tácito de la comunidad internacional. Europa presume de tener unos valores que son la justicia, la búsqueda de la igualdad, la defensa de los Derechos Humanos y un modelo de bienestar social. Pero esos valores deben de ser defendidos para todo el mundo, no sólo para los europeos. Palestina tiene derecho a tener su propio Estado y merece nuestra solidaridad. Y el Estado sionista de Israel nuestra más enérgica repulsa.

