‘Construir Europa en lo cotidiano’

El 9 de mayo, día de Europa, pagué unos vinos acercando el móvil al datáfono y, mientras el camarero apuntaba la consumición, me dio por pensar que el gesto implica más kilómetros que los que hacen los espárragos «de Navarra» cultivados en China: la transacción cruzó el charco, pasó por la nube de Visa o Mastercard y volvió a algún banco de aquí, pero dejando una comisión en California. No es poca broma: dos tercios de los pagos minoristas europeos viajan por redes americanas que facturan aquí y tributan allí.

Y ahora el Banco Central Europeo (BCE) ensaya su euro digital, una suerte de bizum continental que pretende cortar ese cordón umbilical. La fase de preparación empezó en noviembre de 2023 y durará, como mínimo, dos años; con la idea de que, si todo sale bien, a lo largo de 2026 los consumidores europeos podamos bajarnos en nuestros móviles la App de la cartera oficial del BCE y pagar la ronda sin que ningún algoritmo extranjero se quede la propina.

Pero no sólo se trata de las comisiones, sino también de la información. Y es que el debate sobre «quién se queda el dato» no es menor: en época de likes la información vale más que el metal, y las big-tech viven, entre otras cosas, de los datos de nuestras compras, que les permiten recomendarnos zapatillas similares a las que saben que nos gustan porque acabamos de comprar unas por internet. Sin embargo, el reglamento que tramita Bruselas promete que, en pagos online, ni siquiera el Eurosistema podrá ver qué compramos; y que los pagos offline –móvil contra móvil, sin cobertura– tendrán privacidad similar al efectivo.

A mí, que no me gusta ser un producto de consumo, me suena bien y, si de verdad funciona, me alegraré mucho de ser europea. A fin de cuentas, la protección a los consumidores ha sido durante años una tónica dominante de la UE, frente a los que alegan que la ultra regulación de todos los aspectos industriales frena el desarrollo económico europeo.

Pero llegados a este punto de transacciones electrónicas me voy a mostrar de acuerdo con el Consejo Europeo: siendo que el futuro ha llegado para quedarse, y que el dinero ya son sólo bytes, la necesidad de autogestión de los pagos europeos no es sólo una cuestión de filosofía, sino de política industrial para reforzar la autonomía estratégica de la UE. Y es que si el euro digital termina alojado en las mismas nubes privadas que ahora monopolizan el pago con tarjeta, habremos cambiado la carcasa pero no el motor. Por tanto, hace falta una infraestructura pública europea –o al menos europea de verdad– que asegure que los servidores que guardan millones de tickets tributen aquí y no en Delaware.

Yo auguro que, si la idea de la creación de un bizum europeo sale adelante en España funcionará, pues somos terreno abonado: raro es quien no utiliza este sistema de pagos por internet y también quien no tiene descargada la aplicación de su banco en el móvil.

Pero en realidad me interesa este tema mirando un poco más allá. Y es que Europa está en una encrucijada en la que conviven la Carta de los Derechos Fundamentales con las políticas excluyentes de Victor Orban o Meloni, y la amenaza de la autarquía cutre de Vox. La Unión Europea se tiene que plantear qué quiere ser de mayor, y yo tengo claro que la construcción del espacio europeo pasa precisamente por eso, por construir. En avanzar en lo común y en la federalización.

Por eso, si se crea una infraestructura de pagos común, ¿por qué no usarla para políticas fiscales comunes? El euro digital no basta para esa unión fiscal, pero sin él es inviable siquiera soñarla. Y tampoco me parece ninguna tontería, teniendo en cuenta que sólo en Fondos Europeos Next Generation Aragón ha recibido más de dos mil millones. Es decir, que aunque no se quiera, necesitamos a Europa y, por ello, trabajar por el fortalecimiento de lo europeo sólo puede dar buen resultado.

En fin, tal vez el secreto no sea inventar otra app, sino darle al icono un sentido colectivo, que avance hacia la construcción de la Unión: que la comisión que hoy se escurre por un cable submarino vuelva para financiar enfermeras en Teruel, aperturas de pequeñas empresas o fibra en el Pirineo, pero sobre todo para construir sentimiento de pertenencia.

Suscríbete para seguir leyendo