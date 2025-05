Te extraño

Entre el pasado y el presente me hago un lío porque a veces, quizá siempre, querría que el pasado fuera presente y seguir jugando en ese tablero que es pensar que todo sigue igual. Yo tenía un amigo, supongo que lo tengo, que me decía que le gustaban las mujeres que escribían, le gustaban porque contaban las cosas de forma diferente y él siempre llegaba cargado de libros y recuerdo sus libros como su tiempo y como sus cicatrices, que quizá no supimos ver nadie porque él simplemente las escondía. Me acuerdo mucho de Félix Romeo Pescador, ahora que casi no escribo, pero pienso escribiendo y creo que le debo tantos títulos y tantas risas, esas que solo guarda Zaragoza en noches eternas jugando en los portales que se escondían bajo la luna y el alcohol. A veces pienso que si él siguiera vivo, yo sería más feliz, pero es una simple ilusión, es como cantar al mar eso de "Adiós mariquita linda", porque todos los seres importantes y buenos se van y ahí que seguir recordando y buscando esos momentos que fueron importantes y contar al mundo que ellos lo fueron, cuando ahora el mundo se reiría de Félix por ser demasiado especial y por amar tanto.

A veces pienso que su corazón no pudo soportar tanto amor y tanto sufrir y por eso se fue con una granada sonrosada sobre su pecho y si yo hubiera podido abrir y no cerrar su fuego que daba tanta vida, me sentiría mejor, pero no fue posible. De él lo recuerdo todo y todo me gusta, me gusta su risa, su bronca, su forma de llegar a casa y su forma de robarme libros que yo no había leído y él devoraba, me gusta saber que me quiere y que quiere a todos lo que yo quiero y me gusta saber que mis hijas eran un hechizo en su vida y la mía como un único milagro entre Santi y yo.

Me acuerdo de él todos los días y todos los días pienso que su Zaragoza amada no lo sería tanto. Me acuerdo de sus decepciones y esas duelen, me acuerdo de sus proyectos llenos de magia y de sabiduría y de su forma extraña de perderse en las calles de su barrio, Las Fuentes, y me quedo con sus brindis y sus ganas de no perderse nada, porque todo lo que pasaba era importante. Y me acuerdo de Vizen y el no parar y de Cristina y de Ignacio y de Miguel y de Mercedes y de Luis y de Cuchi y de Mari y Rodolfo y de Ismael y Eva y de Pepe y de tantos otros y del Bambalinas y de aquella Zaragoza que nos dio magia y que era como un lugar libre y tan alejada de la que hoy es.

Amigo, te extraño todos los días.