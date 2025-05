Gala Gracia y Longoria son ‘top’

Impulsado por su Asociación de Usuarios, hoy sábado se celebra el Día Mundial de Internet en todo el globo globalizado y globalizante. Por una nueva generación de Internet comprometida con las personas dice el eslogan —y faltan los animales, claro—, con el ambicioso objetivo de «transformar Internet en un espacio más seguro, accesible, sostenible y respetuoso con los derechos». Es decir, una Internet para la vida buena, en armonía con uno, una misma, los valores y el mundo, para componer otra vida posible, plena, virtuosa y feliz porque, especialmente, la vida buena pretende el bien común desde su apuesta por el ser, en honesto ejercicio de netiqueta.

Y si esta netiqueta es la biblioteca de una buena práctica que nos puede ayudar a interactuar de forma saludable, sostenible y segura en Internet, algunas claves de convivencia con el mundo digital las podemos encontrar también en escenarios de mirada sensata y de aportación nata para el deleite del criterio. Además, para ello, esta semana tenemos dos magníficos estrenos cinematográficos que nos recolocan de forma intensa y cortés en el escenario importante de la vida.

Por un lado, desde los paisajes de La Litera y Ribagorza, el largometraje Lo que queda de ti de Gala Gracia nos recoloca a todos en nuestro sitio, en nuestro pequeño y gran «lugar en el mundo», que diría Adolfo Aristaraín, ese autor superlativo que bien sabía que cuanto más local se era, más global se podía llegar a ser. El trabajo de la cineasta oscense es una cinta conmovedora y cómplice que, con delicadeza y firmeza, pone en valor la vida de la mujer en el campo, sus dilemas personales y vitales —generación a generación y actualizados a los tiempos—, con tanta sensibilidad como hondura, un largo protagonizado por una genuina y generosa Laia Manzanares en estado de Gracia —nunca mejor dicho—, capaz de atraer en vértigo y estados de ánimo las distintas vicisitudes internas a las que se enfrenta.

Gala y Laia, Laia y Gala, dos artistas pues superlativas. Ambas ya se merecen estar en las quinielas de los próximos Premios Goya, no se olviden. A Gala Gracia le gusta La mujer de la montaña, del realizador islandés Benedikt Erlingsson: «Es una película original, con un personaje protagonista muy característico y una trama hilarante y actual. La recomiendo muchísimo», comparte Gala. «Todo lo que he dirigido me enorgullece en tanto que ha supuesto un esfuerzo y aprendizaje para mí». Gala tiene especial cariño a su cortometraje El color de la sed, ya que «fue el primero que rodé de forma más profesional y superamos muchos obstáculos. De este trabajo me quedo con la escena final, cuando el personaje protagonista roba unos corderos a su vecino y es descubierto por éste y su familia».

Lo que queda de ti es una buena noticia, neorruralista, fílmica y antropológica, que sabe representar con inteligencia y valentía las dimensiones telúricas del hábitat, un acercamiento honesto y respetuoso desde el duelo, el testamento y sus diferentes herencias. Y donde la grabación de los animales —esas maravillosas ovejas—, dotan de belleza y referencia el poderoso sentido del latido de la vida, gracias también a la inteligente fotografía de Michele Paradisi y al delicado montaje de Julia Juániz. Gala sale con altísima nota tras rodar con animales… y personas. ¿Próximo reto será hacerlo con agua o con niños? Seguro que también sale muy airosa.

En estas, en la cartelera le acompaña The Sleeper. El Caravaggio perdido, la nueva película de Álvaro Longoria que es una absoluta gozada, pues lo tiene todo: misterio, sorpresa, crítica, aventura y humor: «Este thriller documental —a lo James Bond para su director, y de personajes hitchcockianos para un servidor— ofrece una mirada exclusiva al complejo mercado del arte antiguo, centrándose en el redescubrimiento de un cuadro perdido de Caravaggio, uno llamado Sleeper. Un cuadro que, durante años, estuvo colgado en el salón de una familia madrileña que lo pone a subasta por solo 1500 euros».

Sus macguffins están servidos: su rojo eterno, la venta de los marcos, sus marchantes, o una aparición cada 100 años —ya superada—, se encargan de mover la trama con solventes dosis de atractivo y maestría por parte de un gran Longoria. The Sleeper. El Caravaggio perdido es, sin duda, una atinada historia que sirve para profundizar en los arquetipos de este mercado, además de un poderoso reflejo sobre nosotros mismos, la condición humana y la monstruosa codicia, de la que ya sabía mucho y bien un tal Hannibal Lecter. Sin netiqueta, precisamente, y con demasiados fakes para sobrevivir en este absurdo.

