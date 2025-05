El presupuesto no da más de sí

El Gobierno de Aragón dejó patente ayer que las opciones de que la comunidad tenga este año presupuesto ya son más que remotas. Es imposible y no solo por lo «verdes» o no que estén las negociaciones, sino porque llega un límite en el que cualquier documento que se pudiera pactar es difícilmente ejecutable. La tortuosa relación que PP y Vox llevan manteniendo en el territorio por los condicionantes nacionales que mueven muchas veces los hilos de lo que les acerca y les separa han llevado al Ejecutivo a un punto de no retorno que ya no disimulan, el tiempo de espera se les ha agotado. La tramitación de unas cuentas lleva unos plazos que alargan su posible aplicación y adentrarse en la segunda quincena de mayo sin una propuesta definida o negociada ya era rubricar el inevitable fracaso que representa para cualquier gobierno no tener presupuesto para el año en curso. Al menos les queda el consuelo de no ser el único gobierno que no lo ha conseguido, y sobre todo la punta de lanza de la estrategia de los de Alberto Núñez Feijóo que es señalar al Ejecutivo central y a Pedro Sánchez por ser incapaz, él también, de dotar de unas cuentas para el Estado. Ni de conseguir una reforma del modelo de financiación que mejore los recursos de las autonomías a la hora de elaborar sus cuentas. Ni de alejar del debate una cuestión tan crucial para esos presupuestos territoriales que siempre están lastrados por la infradotación estatal de los servicios esenciales delegados. La duda es si este discurso en el caso de Aragón les bastará para eclipsar su propio fracaso presupuestario, o si sabrá manejarse en las aguas revueltas de una prórroga en la que ya lleva metido cinco meses. La diferencia ahora es que antes seguía viva la esperanza de encontrar las aguas tranquilas que dan la foto del acuerdo.

Otra cuestión relevante ahora, cuando no le quede más remedio que confirmar oficialmente que no hay ni habrá presupuesto en 2025, es empezar a buscar culpables de ello. Con Vox como actor principal del naufragio en Aragón, siguiendo las directrices que le ha marcado Santiago Abascal desde Madrid, y demostrando que el trato es distinto con Jorge Azcón que con, por ejemplo, Carlos Mazón. La extrema derecha se sabe decisiva y además deriva toda la responsabilidad a quienes tienen que gobernar desde el edificio Pignatelli. Por muchos motivos que se puedan alegar, la responsabilidad última de que no haya presupuesto siempre es de quien debe encontrar los apoyos suficientes para que salga un presupuesto. La conquista sobre el relato promete intensas trifulcas, pero PP y Vox le acaban de dejar vía libre a la izquierda para arremeter contra su incapacidad manifiesta para conseguir ese mínimo común denominador que evitara la prórroga.

Mientras, el calendario avanzará y obligará a gestionar los imprevistos con un presupuesto que fue pensado para 2024 pero al que le quedan recursos suficientes para redirigir la acción de Gobierno hacia donde más le interese al PP. Con límites, porque la prórroga nunca puede ser igual que un presupuesto, pero al menos con todos los puntales del día a día de los aragoneses intactos y fuera de peligro. Afortunadamente, la arquitectura administrativa permite salvar estas circunstancias de cerrazón negociadora. Pero deja siempre tocado al Gobierno y con él a la estabilidad en un territorio que lleva mucho tiempo peleando contra la llegada de menores migrantes o judicializando las decisiones de Madrid, para contentar a un socio como Vox que les ha dejado sin cuentas para Aragón.

Suscríbete para seguir leyendo