Azcón se distancia (más) de Vox

Aragón dibuja hoy una realidad política muy distinta a la que nació de las urnas el 28 de mayo de 2023. Aunque los escaños y la representación de los partidos en las Cortes de Aragón no se ha visto alterada en estos casi dos años (como no puede ser de otra forma) los equilibrios y las estrategias han variado sustancialmente. La salida de Vox del Ejecutivo de Jorge Azcón, a mediados de julio de 2024, ha dado paso a un escenario de mayor distanciamiento entre los que fueran socios de gobierno, algo que se ha traducido en la imposibilidad de aprobar unas cuentas para la comunidad. Este hito puede convertirse en un punto de no retorno entre ambas formaciones, si bien su relación estaba congelada desde hace algún tiempo.

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, prácticamente tiraba la toalla el pasado viernes durante la sesión plenaria celebrada en el parlamento aragonés y daba por perdida la aprobación de una ley de presupuestos para 2025. «Su ley era un brindis al sol porque pedía que bajáramos los impuestos 400 millones y que nos apañásemos», apuntó Bermúdez en un mensaje nítido dirigido a Vox, que parece mucho más preocupado en encontrar el rédito político que el beneficio común.

El PP de Aragón parece haber tomado el camino correcto, a pesar de que la falta de presupuestos es siempre una mala noticia y representa un revés para una formación cuyo objetivo ha de ser la búsqueda de esa estabilidad que siempre ha diferenciado a la comunidad. No obstante, se trata de la opción menos mala desde un punto de vista estratégico, porque sería un grave error plegarse a los dictados de un partido como Vox, que se encuentra totalmente desalineado respecto a lo que precisan España y Aragón. La dificultad para encontrar consensos mínimamente razonables viene a demostrar que el partido de Abascal no vela precisamente por el interés general, sino que su hoja de ruta está diseñada para arañar votos a los populares (y a otros partidos) a través de proclamas populistas que, en la mayoría de los casos, están fuera de la realidad.

El líder del PP en Aragón se mantiene a la expectativa, a la espera de conocer cuáles son los designios del nuevo PP

Desde el punto de vista orgánico, Azcón se mantiene a la expectativa de conocer cuáles son los designios del nuevo PP que quiere dibujar su líder, Alberto Núñez Feijóo. La prudencia impera, pero las dudas no comenzarán a resolverse hasta que concluya el congreso que los populares celebrarán en Madrid los días 5 y 6 de julio. Y sobre la mesa habrá un asunto capital: ¿cuál será su estrategia y su relación con Vox para lo que resta de legislatura?

El distanciamiento entre Génova y el partido de Abascal ha sido más notable en los últimos meses, aunque no siempre fue así. Feijóo tiene que decidir ahora y apostar por un plan que le lleve a las elecciones de 2027 con garantías, porque su política ha sido desconcertante y llena de bandazos en este primer tramo de legislatura. Querer ser lo que no se es suele ser sinónimo de fracaso.

Y en ese juego también está el PP de Aragón, un partido en el que caben distintas sensibilidades pero que tiene como líder indiscutible a Jorge Azcón, una figura que ha ido ganando enteros no solo en el ámbito autonómico sino también dentro del partido a escala nacional. Su papel en el congreso no debería pasar desapercibido a la hora de trazar esa senda que los populares no acaban de encontrar. Antes incluso de las elecciones autonómicas, los barones del PP demostraron que no había un camino marcado en el seno del PP. El pacto de Carlos Mazón con Vox le abrió las puertas de par en par de la Generalitat Valenciana, en lo que fue el comienzo del fin de las posibilidades de Feijóo de llegar a Moncloa. Hoy, dos años después, el gallego vuelve a repartir cartas en una partida que no resulta sencilla pero en la que sí ha de acertar si no quiere verse relegado. Por lo pronto, Mazón parece ser la primera víctima (más que justificada) de este giro de timón.

Y mientras todo esto sucede, se mira de reojo al Gobierno y a su capacidad de resistencia y de generar consensos entre sus socios reales y los potenciales. Eso, sumado a lo imprevisibilidad de Pedro Sánchez puede cambiar las cosas, no solo en España sino también en Aragón. El escenario está más abierto que nunca y la hipótesis de la convocatoria de elecciones cobra fuerza.