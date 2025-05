Un ‘collage’: nuevas conversaciones en WhatsApp

DOS: Como todo éxito, es un malentendido. UNO: Lo más importante es lo que no se dice. DOS: Cuando el río suena, agua lleva. UNO: Where there is smoke, there is fire. DOS: Bonito. UNO: ¡Sé inglés! DOS: En los nidos de antaño no hay pájaros hogaño. UNO: La vida es la milicia contra la malicia. UNO: Malicia en el país de las maravillas. DOS: ¡Ja! UNO: ¡Jaja! DOS: Cuánto nos gustan las citas. UNO: ¿Las citas o las casas de citas? DOS: La mojigatería es la pretensión de inocencia sin inocencia. UNO: La inocencia es como un leproso mudo que ha perdido su campana y deambula por el mundo sin hacer daño. DOS: ¿Greene? UNO: Tú sí que eres verde. DOS: De todos los paradores del mundo tuviste que venir al mío. UNO: Los amantes de Teruel, tonta ella y tonto él. DOS: Toda civilización progresa del paleolítico a la paradoja. UNO: Tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología divina. DOS: La tecnología es una forma de organizar el mundo para que no tengamos que experimentarlo. UNO: ¡Electrificación y el poder de los soviets! DOS: ¡Apagones y capitalismo de amiguetes! UNO: ¿Qué es atracar un banco comparado con fundarlo? DOS: ¡La democracia es el abuso de la estadística! UNO: No te metas con José Félix, hay método en su locura. DOS: Cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, aparecen los monstruos. UNO: Que todo cambie para que todo siga igual. DOS: Soy un truhán, soy un señor… UNO: El amor, fuego por un año y cenizas durante treinta. DOS: La navaja de Hitchens. UNO: Toma la navaja de Ockham, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura… DOS: ¡Ja! UNO: ¡Ja, ja! DOS: Ella era perfecta como un labio partido. UNO: No seas tan duro contigo mismo. DOS: La gente cambia y se olvida de contárselo a los demás. UNO: No me digas lo que estoy haciendo; no quiero saberlo. DOS: La historia no se repite, pero rima. UNO: La historia no se repite, pero tartamudea. DOS: El pueblo que no conoce su historia está condenado a… UNO: ¡A repetirla! DOS: ¡A recrearla! UNO: La historia es una maldita cosa después de otra. DOS: La historia es lo que duele. UNO: Se da demasiada importancia a las leyes y demasiada poca a las costumbres. DOS: ¿Quién no se ha preguntado: soy un monstruo o esto es lo que significa ser humano? UNO: Yo. DOS: ¿Tú? UNO: Yo y yo, uno dice al otro: nadie ve mi rostro y sigue vivo. DOS: Manda abogados, armas y dinero, papá, sácame de esto. UNO: Ya he perdido el contacto con dos personas que solía ser. DOS: Sácame de aquí, no me dejes solo. UNO: Es mucho mejor desear que tener. DOS: Si nos pinchan, ¿acaso…? UNO: Ante el inminente peligro, la fortaleza es lo que queda. DOS: Cuando estás de mierda hasta el cuello no queda otra salida que cantar. UNO: Recuerdo que a Stendhal le gustaban las espinacas.

