¿Qué queda del 15M en Aragón?

Las tiendas de campaña se instalaron en la plaza del Pilar de Zaragoza en mayo de 2011 / EL PERIÓDICO

Hace 14 años que un movimiento sin precedentes emergía desde las plazas de toda España, bajo el eslogan de la indignación, en forma de acampadas espontáneas con las que mostrar el descontento de la ciudadanía hacia una situación, política y social, que se veía insostenible. Pese a los malos augurios de algunos y las etiquetas fáciles de otros, siempre les quedará la sensación de que fue una reacción con la que era difícil no empatizar.

Después de la sorpresa inicial, la compañía de las personas que se acercaban para darles su aplauso y respaldo, la pregunta clave era cómo avanzaría aquello, cómo canalizaría lo que le pedían y cómo sortearían los tentáculos de los oportunistas que quisieran absorber su naturaleza indomable para sus intereses partidistas. Se aglutinaron para organizarse, dando voz y voto a todo el que quisiera sumarse, porque se sabía que o se preparaban para concurrir a las elecciones de 2015 o todo aquello se diluiría con el paso del tiempo.

No querían ser una moda pasajera y lograron dar forma a aquella revolución con el paraguas de una marea que en Zaragoza pasó a llamarse Zaragoza en Común mientras a nivel autonómico Podemos prefería mantener su propia marca y no admitir aliados como IU. CHA, tentada de entrar en esa marea, optó por mantener distancias y seguir su propio camino. Pero aquellas siglas consiguieron ganar en las urnas a los siempre poderosos PSOE y PP, aunque el éxito les llegó demasiado pronto, o por lo menos antes de lo esperado por ellos mismos. Porque esa fórmula del éxito no consiguió crear unos cimientos sólidos, al igual que le pasó a Ciudadanos en la derecha, y cuando la ciudadanía les colocó en esa toma de decisiones que reivindicaban, llegaron los errores, fruto a veces de la inexperiencia y otras, sobre todo en los últimos años, por la lucha de egos interna.

Ahora la celebración del 15M ha pasado muy de tapadillo en Aragón y en toda España. Con Podemos enfrentado a un experimento postindignación llamado Sumar que ya no reivindica su propio espacio sino que actúa, abiertamente desde la izquierda, al contraataque de la extrema derecha, que es ahora el partido emergente. Pasar de las calles y las plazas a los plenos les acabó empachando y ahora han pasado a las trincheras que cavaron otros para combatir entre la desafección de unos ciudadanos que han pasado de aplaudir las acampadas a sortear todos los mensajes de odio y bulos que buscan su like. ¿Hoy pasaría un 15M? ¿Acaso estamos menos indignados? Parece impensable que se repita algo así, ni que los que fueron vuelvan a ser los mismos. n