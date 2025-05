Por un debate nuclear serio

El apagón eléctrico de hace tres semanas ha reabierto el debate sobre el futuro de la energía nuclear en España. Mejor dicho, lo ha sacado de las catacumbas del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) para llevarlo a la tribuna del Congreso de los Diputados. Todo indica que al menos uno de los factores que llevaron a la península Ibérica al cero eléctrico tiene que ver con el incremento del uso de las fuentes llamadas «asíncronas», que requieren de unos elementos de estabilización de la red eléctrica que ahora no tenemos. Reaparece aquí la necesidad de mantener una de las fuentes «síncronas» como son las centrales nucleares, que desde el año 2019 tienen un calendario de cierre que todas las partes ven difícil de mantener, tanto por la aportación que todavía hacen al mix energético como por la lentitud en la preparación de su desmantelamiento.

El Gobierno y el sector eléctrico llevan meses con un tira y afloja para concretar el calendario definitivo y, como explicamos hoy, el nudo de la ecuación es la carga fiscal que pretende mantener de acuerdo con el PNIEC vigente que disuade a los propietarios de prolongar la vida de las centrales. En ese punto está el asunto.

Pero, desgraciadamente, ha aflorado a la opinión pública de manera muy distinta. Por un lado, con los viejos planteamientos del ecologismo de la segunda mitad del siglo XX que demonizaba la energía nuclear por su seguridad, pero menosprecia su condición de alternativa a las fuentes de energía fósil, un debate que en el seno de la UE ya ha quedado superado. Y por otro lado lo ha situado en el marco de la polarización entre izquierda y derecha cuando poco tiene que ver este asunto con la ideología. La traslación simplista de estos dos debates ha sido oponer la energía nuclear a las energías renovables mientras, para salir del pozo del apagón, se ha incrementado el uso de las centrales de ciclo combinado que utilizan fuentes fósiles y encarecen el recibo sin tener una fiscalidad que lo justifique.

Así las cosas, lo que necesitan los ciudadanos españoles y las empresas es mantener este debate desde la racionalidad y sin dilaciones. Si la principal amenaza de la energía nuclear es la seguridad, hay que empezar por decir que la inestabilidad reguladora no ayuda en nada a mejorarla y mucho menos un sobrecoste fiscal que no esté basado en los costes sociales y medioambientales de cada fuente de energía sino en los prejuicios ideológicos. Si el apagón ha hecho aflorar un debate que estaba en las catacumbas de los técnicos, la responsabilidad de los partidos y de las empresas es dar a la ciudadanía toda la información de manera transparente para que sean los órganos de representación los que tomen las decisiones. Atendiendo a los últimos pronunciamientos de los grupos parlamentarios, todo indica que sería imposible encontrar una mayoría más que suficiente que aúne todas las necesidades de la sociedad española: seguridad en el suministro, sustitución de los combustibles fósiles, una fiscalidad justa y un precio final asequible y competitivo. Este escenario no encaja en la polarización que algunos propugnan. Pero es lo que el país necesita y los políticos y las empresas deben satisfacer. Y deberíamos todos contribuir a que ese debate sea posible y se mantenga en estos términos. Volver a los años 80 del siglo pasado, visto lo que ha pasado en Francia y Alemania, no tiene sentido.

Suscríbete para seguir leyendo