Encuestas, divisiones e insignificancia

El pasado 23 de abril, como suele ser habitual, se publicaron encuestas electorales en Aragón y sus capitales. El que publica las encuestas puede tener alguna intención de sesgar resultados. Además, están los errores propios de la muestra. Aunque, sobre todo, las encuestas son la foto de un momento en el tiempo, y luego vaya usted a saber hacia dónde evoluciona. Más allá de toda precaución, las encuestas son útiles para ver por dónde van los tiros. En este caso, al leerlas había datos como el bajón de Teruel Existe o la desaparición del PAR del parlamento aragonés. Sin embargo, había fundamentalmente una clave: la falta (o mínima) representación electoral de la izquierda aupaba a Natalia Chueca con la mayoría absoluta y a Azcón lo dejaba al borde. Y en Huesca y Teruel ídem de ídem. El sistema electoral hace que en los municipios las formaciones que no alcancen el 5% del voto se queden automáticamente sin representación, aunque su proporción de votos sí les diera para obtener algún escaño. Esto hace que esos escaños se repartan entre las formaciones que sí han superado la barrera del 5%. De este modo, el partido ganador refuerza aún más su mayoría. Y como dice la encuesta, Natalia Chueca sacaría mayoría absoluta. La clave es que a la izquierda están ZeC, CHA, IU, Podemos, Cambiar Huesca, EMT y hasta Equo. Vaya ensalada de siglas. Ninguno de ellos sacaría un solo concejal en las capitales aragonesas. Sin embargo, la suma de sus votos en la ciudad de Zaragoza supera el 11%, lo que los convertiría en la tercera fuerza política por delante Vox. La izquierda zaragozana se pegó la pasada legislatura lamiéndose las heridas tras perder la alcaldía. Todos convencidos de que la responsabilidad era del otro. Y todos creyendo que, ahora sí, iban a obtener la representación que merecían. ZeC perdió un concejal y entró por el canto de un duro. Podemos y CHA son extraparlamentarios, un poco como el Pacma o Escaños en blanco. Estaría bien que Podemos y ZeC-IU entendieran que no estamos en 2015 y que están donde están, también por los errores cometidos. CHA por su parte haría bien en asumir lo que es, un partido extraparlamentario desde hace dos legislaturas. ¿Quién sabe? Quizá así, desde la humildad, podrían intentar alcanzar algún tipo de acuerdo que propiciase alcaldías progresistas en Aragón o al menos que no se las pusiera en bandeja de plata al PP. Yo, como siempre, votaré en las elecciones, pero de ninguna manera tiraré mi voto con candidaturas que no vayan a obtener representación.

