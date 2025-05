Alabanzas para el 061

Cuando usted, conductor o conductora, escuche una sirena que pide paso no sea torpe, no se haga el sordo, no mire para otro lado. Con la debida prudencia échese a un lado y deje paso libre a esa ambulancia que trata de llegar a alguna persona que necesita ayuda urgente o quizá en su interior hay alguien que precisa acceder cuanto antes a un Centro hospitalario. Piense que un día puede ser usted mismo a quien intentan salvar la vida o alguno de sus seres queridos. Así que espabile y muévase, que la ambulancia del 061 pueda cumplir cuanto antes su cometido. Piense que es la vida de alguien la que está en juego y los profesionales que trabajan en su interior se están esforzando, haciendo su trabajo con la máxima profesionalidad y competencia. Tuve la ocasión una vez de vivirlo en vivo y en directo y les aseguro que sólo observando cómo trabajaban se siente la tranquilidad que da estar en buenas manos. Son capaces de atender la urgencia sin olvidar tranquilizar, desdramatizar la situación incluso con humor. Y eso es tremendamente importante. Sus 264 profesionales, más otro personal de apoyo contratado, prestan un servicio de máxima calidad en la asistencia urgente y en el transporte sanitario desde el año 2000 y con las transferencias a la Comunidad Autónoma recibió el impulso más importante. Ahora pues celebran su 25 aniversario y es buena ocasión para dar a conocer su importante labor. Cada año atienden a 200.000 personas. No son algo marginal, sino fundamental en el sistema sanitario público. Por ello merecen reconocimiento y, aparte de medallas, condiciones laborales y salariales a la altura de la labor que realizan. Hace unos días les llamé. Una furgoneta arrolló a una señora en un paso de cebra. Pocos minutos después los del 061 ya estaban allí haciéndose cargo de la situación y relevando a los del Centro de Salud, a los que alguien avisó y también corrieron a prestar asistencia. Así que atentos a las sirenas. Y si son la policía o bomberos lo mismo, no se haga el sordo y échese a un lado. Seguro que tienen más prisa que usted y no van de paseo.

