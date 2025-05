Pampurrias

Quienes esperan este relato intermitente en martes alternos, no digo yo, que con fruición, pero quizá sí con cierta curiosidad, ya han adivinado que me resulta complicado abordar sólo un tema. Me gustaría aclarar que no es porque ande dispersa (que también podría ser, pero no...) sino porque la realidad, tozuda ella, nos ofrece tal cantidad de números circenses que es difícil seleccionar y quedarse con uno, y eso que lo fácil, creo que esto ya lo he dicho, sería coger «el Día Mundial/Internacional de» coincidente con la fecha de publicación, y a otra cosa. Por cierto, hoy, el Día Mundial de las Abejas; en algún momento escribiré sobre ello y profundizaré en la importancia para la vida de estas pequeñas rayadas tal y como explicamos en las aulas en la clase de biología, conocimiento del medio, ciencias de la naturaleza... lo que viene siendo las «Naturales» de toda la vida, que atinar con el «lenguaje» también tiene su aquel. Hay que ver, lo complicado que resulta utilizarlo correctamente y lo sencillo que es pervertirlo. Me cuesta mucho entender por qué se habla de señoritas cuando en realidad lo correcto sería decir que son mujeres prostituidas, por qué los despidos son un plan de ajuste (que les pregunten a los más de setecientos trabajadores de Alcampo que se van a la calle), o en qué momento los mensajes privados se convierten en relevantes desde el punto de vista mediático y periodístico, dando munición a una derecha desatada que consume casquería como si fuera dulce miel (la de las abejas, ya decía yo...).

Hemos asistido en las últimas semanas a unos cuantos acontecimientos, unos más internacionales que otros. La despedida al Papa Francisco y la elección del nuevo Papa, León XIV, cónclave mediante (o cum clavis, bajo llave). Desde el máximo respeto y cierta envidia a quienes tienen fe (por aquello de la esperanza), bajo mi punto de vista se trata de un ritual tan vistoso como casposo y anacrónico. No entiendo yo que las monjas, además del apoyo espiritual a los cardenales, presten sus servicios limpiando y cocinando, pero no puedan votar, y de la posibilidad de que, en algún momento de la vida, haya una «Mama», ni hablamos claro... aunque si tomamos por cierto lo de que madre no hay más que una y que quizá responde al refrán ese que dice, «no digas de esta agua no beberé y este cura no es mi padre», igual tiene algo que ver, en fín.

Por supuesto no puedo obviar el festival de Eurovisión. Qué lejos quedan aquellas reuniones familiares frente a la televisión de tubo en las que hasta los brazos del sofá servían de asiento. Era/es curioso cómo cada vez que le daban puntos a Reino Unido, alguien secundaba esa pronunciación en francés, que inconscientemente seguimos repitiendo y Royaume-Uni se convierte en Guayominí. No voy a juzgar la actuación de la representante española, pero sí, evidenciar lo que ya sabemos... La cosa no tiene que ver ni con la calidad musical/vocal, ni espectáculo que lo crió... Politiqueo y vergoña (que me gusta a mí como suena en cheso la palabra «vergüenza» aunque se aleje de la grafía oficial) ¿Cómo se puede compartir escenario con el estado sionista de Israel como si nada, mientras sigue ese genocidio programado contra el pueblo palestino? (En la oficial, vergüenya de que la comunidad internacional mire hacia otro lado)

En realidad, y entre esta mezcolanza de asuntos, lo que yo quería era hacerme un «Paco Umbral» y hablar de mi novela, de mis novelas, de las de tantas escritoras y escritores, editoriales y libreros que esperamos citas en las que la cultura pasea libremente sin refugiarse en la irrelevancia que le concede alguna que otra alcaldesa, que ahí anda en el intento de magullarnos con su carisma foto tras foto. El próximo 31 de mayo (sábado) comienza en el Parque José Antonio Labordeta la Feria del Libro de Zaragoza, feria a la que se le hurta una jornada para facilitar el desmontaje de las infraestructuras y de toda la parafernalia que conlleva la muestra de Zaragoza Florece, la gran apuesta de este equipo de gobierno para la primavera en la capital, y oye... que tiene su público, y a todos nos gusta que nuestro parque esté bonito, pero esto de enfrentar flores y libros, flores o libros, está feo. De todos modos, sorprende más bien poco esa concesión de prioridades, si recordamos la frase del día de Reyes... «que todos los niños tengan un regalo, aunque sea un libro» (Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza dixit), ¿aunque sea un libro, en serio?

Suscríbete para seguir leyendo