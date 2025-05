Con este artículo, recupero una frase de un antiguo profesor que me dio clase en mis tiempos como estudiante universitario: leer, comprender y aprender. Algo importante y urgente. Las tendencias educativas actuales impulsadas por las metodologías activas y un enfoque competencial, han relegado a la lectoescritura a un segundo plano. A esto se suman afirmaciones divulgativas, pero no científicas, sobre cómo aprendemos e incluso sobre lo que se debe enseñar y cuando hacerlo.

El ser se convierte en un conjunto de hitos cronológicos que no forman parte de una construcción evolutiva sino de una visión determinista del qué, del cuándo, y del cómo. Se habla de «aprender haciendo», de proyectos colaborativos y de pensamiento crítico. Sin embargo, estas competencias, tan necesarias en el siglo XXI, solo pueden florecer si están cimentadas sobre una base sólida de lectura comprensiva y escritura estructurada.

La neurociencia lleva años demostrando que la lectura no es un proceso pasivo, sino una actividad cognitiva compleja y profundamente activa. Cuando un niño lee, se activan múltiples áreas del cerebro: las responsables del procesamiento visual, el reconocimiento de palabras, la comprensión semántica y aquellas vinculadas al razonamiento y la memoria. No es una simple decodificación de signos, sino un entramado de conexiones neuronales que integran el significado de cada palabra en un contexto más amplio.

De igual modo, la escritura no es solo una técnica para plasmar ideas, sino un proceso metacognitivo donde el cerebro organiza, estructura y da sentido a la información. Escribir permite reflexionar sobre lo pensado, revisar, corregir y mejorar las ideas. Las investigaciones de científicos como Stanislas Dehaene han demostrado que el aprendizaje de la lectoescritura incrementa la densidad de conexiones neuronales, fortaleciendo el razonamiento lógico y el pensamiento abstracto. Entonces, ¿por qué en muchos discursos pedagógicos actuales parece que la lectoescritura ha dejado de ser prioritaria? ¿Por qué se insiste en la acción y la experimentación sin una base sólida de comprensión lectora? Leer y escribir de manera efectiva son herramientas fundamentales para acceder al conocimiento, construir pensamiento crítico y expresarse con coherencia y claridad.

Las metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos (ABP) y el aprendizaje cooperativo son, sin duda, avances en la enseñanza. No obstante, su implementación sin un desarrollo adecuado de la lectoescritura se convierte en un ejercicio vacío, carente de profundidad. Para que un proyecto sea significativo, el alumnado debe ser capaz de investigar, seleccionar información relevante, interpretarla y, finalmente, comunicarla de forma clara y argumentada.

Tomlinson ya indicaba una secuencia lógica de tareas que implicaban el desarrollo de habilidades cognitivas escalonadas y la estructuración de diferentes tipos de conocimiento y pensamiento que van desde el factual y conceptual a uno de carácter procesual y otro de carácter metacognitivo. Esto resalta la necesidad de diseñar una buena cimentación sobre la que construir conocimiento y, la puerta a todo esto, sigue siendo el lenguaje. Además, la lectoescritura, actúa como un motor de aprendizaje autónomo. Un estudiante que sabe leer y comprender un texto con profundidad tiene la capacidad de autoformarse, de buscar información, contrastarla y construir su propio aprendizaje. Es, en definitiva, una herramienta de emancipación intelectual.

Desde una perspectiva didáctica, se hace urgente una recuperación consciente de la lectoescritura como eje vertebrador del aprendizaje. Esto no significa volver a prácticas memorísticas o ejercicios mecánicos, sino integrar la lectura y la escritura en todas las áreas del conocimiento. Un proyecto de ciencias que no incluya la lectura crítica de artículos, la interpretación de datos y la redacción de conclusiones estará incompleto. Si queremos que el alumnado desarrolle un pensamiento crítico y sea capaz de comprender la complejidad del mundo actual, no podemos permitirnos que la lectoescritura quede relegada. Es necesario reivindicar su valor, comprender su impacto en el cerebro y reconocerla como el pilar sobre el que se construye el conocimiento profundo y el aprendizaje significativo.

Leer, comprender y aprender. Tres verbos que, lejos de estar pasados de moda, siguen siendo la esencia del desarrollo cognitivo y personal. Tres pilares sobre los que se sostiene la educación y que necesitan ser fortalecidos.

