Perdonen la insistencia, Gaza

La cuestión ya es casi metafísica. Qué tipo de persona hace esto, sitiar por hambre, negar atención medica, destruir cualquier refugio, seguir asesinando, ocupar la tierra, continuar la masacre, y considerarse ciudadano de un estado «normal»; luciendo con orgullo su bandera y acusando a quien le critica de antisemita, nada menos que de antisemita. Más allá de consideraciones políticas, pensar en cómo se hace alguien así, cómo llega una persona a ser, a pensar y sentir así, tan sin misericordia siquiera. Cómo llega un país a algo así. Y además invocando a dioses y profetas. Más allá de protestas, críticas, proclamas, viene esa pregunta. De qué rincón de qué alma, de dónde, en fin, nace esta venganza sostenida por tanto tiempo; esta indiferencia ante el sufrimiento.

Hemos visto decenas de películas sobre la Alemania de Hitler con la pregunta: cómo fue posible que nadie se enterara. Cómo fue posible aquel silencio. Y cómo fue posible el argumento de la obediencia debida para justificar la tortura, el asesinato y la eliminación sistemática de millones de seres humanos. Y el pueblo alemán, ¿qué hacía?, callaba, ¿aplaudía? ¿Y el resto de los pueblos de Europa? Nada. Lo mismo que ahora con Gaza. Ahora no podemos no saberlo; nos lo televisan y escriben cada día: el nuevo número de muertos, de ellos tantos niños. Y alguna foto de los que quedan, tan parecidas a los de los campos de concentración; porque, ¿no es Gaza un campo de concentración? Pues si no, ¿qué es esto que queda? Y lo mismo otra vez: ¿qué hacen los gobiernos europeos? Nada.

Como en la tragedia de Hamlet, hay algo profundamente podrido en el corazón moral de Europa. Sale la peste hasta por la rendija de la juerga de Eurovisión. La cochambre democrática con la que se vota la charanga ganadora ha determinado que Israel quede segunda. Lo dicho. Algo huele a podrido en esta Europa: una mierda casi tan grande como el mapa que la sostiene. Y la guerra sigue, pero no es una guerra.

Lo de Gaza es un programa de aniquilación sistemática. Europa, ahora en pleno proceso de construcción, vuelve a fracasar. Sus gobiernos callan y otorgan, pese a que muchos de sus ciudadanos (también en Israel) protestan. Israel aumenta la apuesta y ocupa el país invadido. Hay ya planes para un resort tras la limpieza étnica. Lo que debería ser un escándalo moral, pre político, un escándalo de naturaleza puramente ética, de dignidad humana, (mejor, de indignidad) se sigue despachando por Israel con el moquete del antisemitismo. Una táctica. Y se molestan por la palabra: Genocidio. Aniquilación programada. Y nadie los para. ¡Ay Europa!

