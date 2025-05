Comer verdura en un hospital

Tanto tiempo quejándonos de que el Ministerio de Consumo no servía para nada, alimentado por el discurso interesado de adelgazar el Estado, y vuelve a escena el ministro Bustinduy. Ya salió con el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, y ahora le toca el turno a los hospitales y residencias. Las organizaciones se moldean según el impulso de quien las compone, y el liderazgo institucional puede llevar un ministerio de bajo rendimiento a uno que, a pesar de sus restringidas competencias, entienda la importancia de los problemas cotidianos en la calidad de vida de los administrados.

No queda persona, ni familia en este país que no haya comido los purés de patata hospitalarios, las carnes con salsa y los pescados de origen desconocido. No digo nada de la fruta que se ha convertido en los últimos días en asuntos de alto voltaje en Aragón, pero salir de la pera, la manzana y la naranja era como te tocará la bonoloto.

La de galletas que nos habremos desayunado, o dejado en el cajón, la de zumos a primera hora de la mañana, a media tarde y en esa ronda intempestiva de las once de la noche, que alguien debería explicar con razones científicas, que nos hemos bebido. Y todo esto como casos menores, porque operados de cánceres de colon que a los dos días tenían hamburguesas en sus bandejas he conocido a más de uno. Esta iniciativa que es parte de un esfuerzo más amplio del ministerio para mejorar la alimentación en instituciones públicas, incluye esta propuesta de regular la alimentación en hospitales y residencias de mayores. Con un objetivo tan revolucionario como asegurar que los alimentos ofrecidos sean nutritivos y sostenibles, con más verduras, frutas y pescados frescos, y limitando las frituras, los precocinados y los productos azucarados.

Si algo debe seguir siendo competencia pública es velar por la salud y el bienestar de las personas, y si en esta economía globalizada algo le queda al Estado es su capacidad de regular y velar por el cumplimiento de la norma. La intención de hacerlo a veces si es suficiente como con los permisos de paternidad, los cambios en las normas de tráfico o incluso modificar la regulación del matrimonio, eso era impensable tres generaciones atrás. Así que dar buena comida a las personas dependientes o con necesidades especiales que son atendidas en hospitales y residencias no era una quimera. Desde el mismo ministerio que hace no mucho tiempo sancionó a las aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas y que intenta bloquear las llamadas spam, nace esta iniciativa tan imprescindible como dar de comer bien cuando más se necesita.

