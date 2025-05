Las distancias entre Aragón y Cataluña

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, está hoy en Aragón para asistir al desayuno informativo organizado por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en Zaragoza y su llegada ha generado ya una importante expectación antes siquiera de pronunciar una palabra. Y es que su presencia es relevante, mucho más tras ese paréntesis institucional que llevan labrándose ambos gobiernos desde hace casi una década, cuando estrecharon la mano el entonces presidente aragonés Javier Lambán y su homólogo catalán, Carles Puigdemont, ahora prófugo de la justicia y condicionando la acción de gobierno de Pedro Sánchez en la distancia. Ni Pere Aragonés ni Quim Torra reeditaron ese encuentro, tampoco el socialista aragonés y su sucesor en el Pignatelli, Jorge Azcón, dieron pasos al frente para hacerlo ni tendieron la mano al otro. Pero al menos desde la DGA sí ha habido visitas oficiales y Cataluña no se ha considerado territorio prohibido, porque siempre han tenido claro que las diferencias no eran con la comunidad sino con quienes la han estado gobernando, fundamentalmente con quienes ondean la bandera del independentismo. Así se ha ido cavando esa trinchera infinita entre dos comunidades hermanas con importantes lazos históricos, culturales, comerciales o institucionales, que ambos gobiernos han seguido labrando a base de confrontaciones ideológicas. Una relación que lo que menos necesita son muros o fronteras. De hecho, un síntoma claro de su estrecho vínculo es que el tejido empresarial aragonés que trabaja en Cataluña (y a la inversa) apenas se ha resentido de estas tensiones políticas, de esas relaciones institucionales en suspenso. Y Aragón también ha sido receptora de inversiones millonarias llegadas desde su comunidad vecina, como Guissona en Épila, y de empresas salidas a la fuga tras el órdago independentista del referéndum de 2017. Han pasado ya ocho años desde entonces.

La visita de Salvador Illa a Zaragoza es tan relevante porque demuestra que el ‘president’ tiene voluntad de acercamiento, constata que algo ha cambiado en la Generalitat con su llegada y transmite que está dispuesto a hablar y a escuchar. La cita se produce en un momento, además, en el que Pilar Alegría, apuesta socialista en Aragón para arrebatarle el poder a Azcón, ya ha manifestado su voluntad de remar en esa misma dirección. El presidente aragonés, por su parte, mantiene el discurso de los agravios comparativos por parte del Gobierno central, de diferencias irreconciliables en temas relevantes como el del retorno de los bienes de Sijena -que ahora encara su recta final-, las discrepancias sobre el modelo de financiación autonómica y el trato diferenciado con el bautizado como cupo catalán, así como la competencia en materia de infraestructuras, entre otras. Quizá este primer acercamiento, que no es exclusivo para Aragón, sirva para ahuyentar esos fantasmas que llevan merodeando cualquier decisión política que afecte a ambos. La gira del ‘president’ por el resto de comunidades se basa en esas ideas clave que le acercan a Aragón (o, al menos, no les distancia más), en ese impulso hacia la prosperidad futura y a la colaboración, de forma que no se vea a Cataluña como enemigo sino como un aliado, aunque sea complicado huir de esa polarización política y de la aritmética parlamentaria que les afecta a ambos. El diálogo y el sentido común es el mejor antídoto a una sinrazón que ya dura demasiados años a ambos lados de la Franja oriental. Pero para lograrlo hay que ceder. Todos.

Suscríbete para seguir leyendo