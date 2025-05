La columna secuencia

Mucha gente lo comenta: vivimos una época dorada de las series de televisión, qué ilusión, en cada semana se estrena una nueva serie digna de mención, es un sinvivir intentar estar al tanto, pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y la serie que lo rompe ahora es 'The Studio', dirigida por Seth Rogen y Evan Goldberg, una serie digna de estudio, qué maravilla de guiones, qué frenética realización, qué sátira tan lograda de los tejemanejes de Hollywood, diez episodios como diez soles, y ya han anunciado que tendrá segunda temporada, qué época dorada, ya digo, para la televisión, para los adictos a las series de televisión, televisión en serie, series en serie, talento a raudales, premios en lontananza, rompo una lanza por esta serie, todo lo que le depare el destino me parecerá poco, que no es moco de pavo, es jamón pata negra, me meo con los cameos de Steve Buscemi, Charlize Theron, Greta Lee, Sarah Polley, Zoë Kravitz o Dave Franco, que tampoco es manco, comienza con 'El ascenso', un episodio piloto ejemplar que enamora a cualquier amante del cine y pone de entrada el listón bien alto, sigue con 'El plano secuencia', una proeza artística descacharrante para ver una y otra vez y donde destaca el dominio total de la comedia física, sigue con 'La sugerencia', donde la cadena de mando puede acabar rebotando con resultados desastrosos, 'La bobina perdida', divertido homenaje al cine negro, continúa con 'La guerra', cuando la rivalidad entre compañeros puede arruinar cualquier proyecto que se tercie, 'La oncóloga pediátrica', episodio romántico con el ego herido como protagonista y con aires del mejor Woody Allen, 'El reparto', cuando la corrección política mal entendida lo complica todo hasta límites ridículos y grotescos, 'Los Globos de Oro', uno de los episodios más logrados y con más cameos, tiene momentos desternillantes, hilarantes, y refleja cómo se preparan los discursos de agradecimiento de forma sensacional, 'CinemaCon', menudo desfase de episodio festivo y de colocón con setas psicodélicas, y se cierra y echa el resto con 'La presentación', un brillante colofón tan alocado y atinado como el resto, todo suma en esta serie premiable y disfrutable a partes iguales, te partes con ella y te hace reflexionar mientras te embriaga la nostalgia de un tipo de cine que tal vez ya no volverá.

Suscríbete para seguir leyendo