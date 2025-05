El día que murió Pío XII

Estábamos solos, mis hermanos mayores José Félix de once años, Santiago de nueve y yo, un crío de apenas siete. Sentados y silenciosos en una desangelada sala de espera del Hospital Provincial de Teruel, esperábamos a mi padre que se había ausentado para ver cómo se encontraba mi madre, recién operada de un cáncer de mama y que se recuperaba en una de sus habitaciones . Como supe después, mi madre impidió que nadie, salvo su marido, la arreglase para estar lo más guapa posible, tratando de ocultar los estragos provocados por la operación y sus secuelas.

Era un día festivo, quizás a mediodía. En Teruel hacía frío, pero el ambiente soleado, señas de identidad del invierno turolense. Sólo faltaba la nieve. El día anterior mi padre, cosa insólita en su caso, procuraba cumplir sin mucho éxito las precisas instrucciones dadas por nuestra madre para la visita al hospital, donde se encontraba recién operada de un cáncer de mama, acerca del vestuario y el peinado, mujer al fin. La intervención quirúrgica la había llevado a cabo el doctor Marías, tenido, según mi padre, como eminencia. Lo cierto es que no se produjo metástasis en muchos años y cuando lo hizo en forma de cáncer de pulmón, mi madre ya no lo pudo vencer. En el curso de alguna de nuestras visitas al hospital, escuchamos en un viejo transistor una noticia que causó en nuestra madre una gran impresión. Había muerto el papa Pío XII. Tan pronto como se acabó la retransmisión, me di cuenta de que algo grave había ocurrido pues mi madre empezó a llorar, primero despacio y luego de manera incontenible. Mi padre besaba su mano y los tres niños nos sumamos al duelo sin estar seguros del alcance de la noticia salvo que la muerte de alguien importante había herido a nuestra madre. No sabíamos cómo consolarla ni hacíamos otra cosa que mirar a nuestro padre en busca de ese mismo consuelo.

Tiempo después, nuestros padres trataron de explicarnos la trayectoria y los méritos de aquel Papa, tan polémico como difícil de entender para nosotros. De él sólo me quedan las lágrimas de mi madre y la afirmación hecha por algún miembro de la familia según el cual el fallecimiento se produjo a causa de un ataque de hipo. Nos ha parecido siempre un motivo de muerte poco serio, difícilmente compatible con la dignidad del cargo de la persona que lo ostentaba en ese momento. Pero en fin, con hipo o sin él lo cierto es que ese Papa a lo largo de su vida conquistó el amor de personas inteligentes, sensibles y exigentes como lo fue mi madre.

Desde entonces he seguido la vida y la muerte de sus sucesores con un cierto interés, aunque de manera menguante. El Papa Juan XXIII fue para millones de personas la encarnación de la bondad y la humildad absolutas, un ser humano al que nadie podría poner pegas a su carisma y obra. Juan Pablo II, un hombre riguroso dueño de una de una fe tan excesiva como implacable, la fe del zapatero. También merece una mención León XIII, creador de la doctrina social de la Iglesia, el exquisito y frágil filósofo de breve papado Ratzinger o el jesuita y argentino papa Francisco que ha logrado sobrellevar esa doble condición con dignidad y aseo, lo que no deja de ser un auténtico milagro.

El resto de los papas de los siglos XIX y XX irán seguramente al paraíso o al cielo (si es que existen tales territorios) y en el caso de que hayan sido merecedores, pero no tienen demasiado interés literario, teológico o social .

El Papa actual tiene por delante una tarea compleja y difícil si es que aspira a tener otro alcance que el que corresponde a ser algo más que una nota a pie de página en el gran libro de la Historia. Lograr un confortable lugar en un capítulo de esa misma historia debe ser la ambición legítima de quien se ha convertido en el Obispo de Roma, guía de los más de mil cuatrocientos millones de católicos. En mi modesta opinión, dos deberían ser las líneas maestras de su hacer y de su pensar. La primera, lograr por fin la igualdad entre hombres y mujeres en el marco de todas las instituciones vaticanas y, sobre todo, en lo relativo a la ordenación sacerdotal. Que las mujeres puedan ser ordenadas es una cuestión de justicia, desde luego, pero también de sentido común pues amplía las posibilidades y los facilita los retos a que se enfrenta la propia Iglesia católica.

La segunda línea de actuación debería ser, creo, la defensa de los más necesitados y, en particular, de los inmigrantes. Parece que en este terreno las posturas de protección y tutela están mejor definidas. Sólo basta lograr influir en el resto de los países civilizados para que asuman a escala universal los principios de una regulación detallada del fenómeno de la inmigración, acorde con la doctrina de los Derechos Humanos.

Con todo, lo más importante sería lograr que, tras un apostolado humanitario y justo, a la hora de su muerte sean muchas las personas que sientan su ausencia con auténtico pesar.

